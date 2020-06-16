Стерненко изменили место домашнего ареста на Киев

Фото: Сергей Стерненко (РБК-Украина)

Вчера Стерненко отправили под домашний арест в Одессу

Шевченковский районный суд пересмотрел решение о домашнем аресте активисту Сергею Стерненко. Ему изменили место отбывания домашнего ареста с Одессы на Киев.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Соответствующее решение было принято 16 июня судьей Еленой Мелешак. Во время судебного заседания сторона защиты Стеренко просила об отводе судьи Мелешак, однако данное решение было отклонено.

Отметим, в 2018 году на Стерненко было совершено нападение, во время которого он нанес нападавшему удар ножом в сердце, отчего тот скончался. 11 июня правоохранители сообщили Стерненко подозрение в умышленном убийстве и ношении холодного оружия.

Вчера, 15 июня, Печерский районный суд избрал Стеренко меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 дней по месту прописки - в военной части Одессы.

Напомним, активист Сергей Стерненко заявил, что глава Шевченковского суда назначил пересмотр судебного решения по его делу.

Под стенами суда, который избирал ему меру пресечения, произошло несколько столкновений, в результате задержали пять активистов, при этом двух полицейских, которые применили силу к демонстрантам, отстранили от обязанностей.

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Автор: Игорь Литвиненко