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Венгрия не разблокировала диалог НАТО-Украина, несмотря на новый статус

Новости » Политика     16.06.2020 - 14:09
Венгрия не разблокировала диалог НАТО-Украина, несмотря на новый статус
Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)

Новый статус Украины в НАТО не разблокировал проведение министерских встреч

Новый статус Украины не означает, что министерские встречи комиссии НАТО-Украина разблокированы. Венгрия продолжает препятствовать сближению Украины с альянсом.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает пресс-служба альянса.

По его словам, статус партнера с расширенными возможностями был предоставлен, поскольку Украина оказалась очень ценным партнером НАТО.

"Мы работаем по разным направлениям с Украиной… Что касается министерских встреч в формате комиссии НАТО - Украина, вопрос еще не решен, мы по-прежнему ищем пути", - добавил он, отвечая на вопрос, означает ли новый статус то, что Венгрия разблокировала сотрудничество НАТО с Украиной.

Напомним, на прошлой неделе Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями; этот статус позволяет усилить сотрудничество в военной сфере, однако не означает, что Украина стала ближе к вступлению в альянс.

Венгрия заявила, что прекратит блокировать заседания совета Украина-НАТО, когда Киев решит вопросы языка и образования в отношении венгерского меньшинства Закарпатья.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины НАТОУкраинаВенгрия
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