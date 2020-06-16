Умер отец Порошенко

Фото: Алексей и Петр Порошенко (facebook.com/petroporoshenko)

Отец Порошенко умер на 85-м году жизни

Сегодня умер Алексей Порошенко - отец пятого президента Украины Петра Порошенко. Политический и общественный деятель скончался в возрасте 84 лет.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Сообщается, что сегодня остановилось сердце Алексея Порошенко. Партия выражает соболезнования пятому президенту Украины, его семье и близким.

Алексей Порошенко - Герой Украины, заслуженный работник сельского хозяйства. В конце 1950-х после окончания вуза стал главным инженером Болградского районного объединения сельхозтехники. С 1974 года работал в Молдове на Бендерском исследовательском экспериментально-ремонтном заводе. С 1977 по 1983 годы был директором этого завода.

Позже работал в Тирасполе, из-за конфликта в Приднестровье переехал в Киев в 1992 году и вошел в руководство АО "Биржевой дом Украина", гендиректором которого был Петр Порошенко. После - в руководство концерна "Укрпроминвест". Концерн возглавил в 1998 году с избранием сына в Верховную раду.

В 2006 - 2010 годы - депутат Винницкого областного совета от партии "Наша Украина". На выборах в Винницкий областной совет 2010 года прошел по списку партии "Единство". Был кандидатом в нардепы на мажоритарном округе №16, однако прекратил участие в предвыборной гонке.

Напомним, вчера стало известно, что у отца Порошенко случился инсульт, он был госпитализирован в одну из клиник Киева.

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Автор: РБК-Украина