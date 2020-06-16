СБУ задержала Мангера

Подозреваемого в убийстве Гандзюк доставляют в Киев
Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк Владислава Мангера. Его доставляют в суд.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Мангера задержали сегодня утром на выполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда.
"В настоящее время правоохранители доставляют его в Киев в Печерский районный суд, где судья будет рассматривать ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.
В Офисе генпрокурора отметили, что изменить меру пресечения Мангеру решили после угроз последнего свидетелям и членам их семей.
"Сейчас действующая мера пресечения в виде залога в отношении главы Херсонского областного совета не выполняет задач уголовного судопроизводства и не позволяет предотвратить возможное совершение новых уголовных правонарушений", - считают в ОГП.
Нападение на активистку Екатерину Гандзюк произошло летом 2018 года, ее облили концентрированной серной кислотой. Спустя несколько месяцев она умерла. На сегодня наказание отбывают исполнители преступления.
Владислав Мангер проходит заказчиком в деле об убийстве Гнадзюк.
Ранее Печерский районный суд разрешил принудительное задержание главы Херсонского областного совета.
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Автор: Роман Калиниченко