ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СБУ задержала Мангера

Новости » Происшествия     16.06.2020 - 09:33
СБУ задержала Мангера
Фото: Владислав Мангер (РБК-Украина)

Подозреваемого в убийстве Гандзюк доставляют в Киев

Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк Владислава Мангера. Его доставляют в суд.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Мангера задержали сегодня утром на выполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда.

"В настоящее время правоохранители доставляют его в Киев в Печерский районный суд, где судья будет рассматривать ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отметили, что изменить меру пресечения Мангеру решили после угроз последнего свидетелям и членам их семей.

"Сейчас действующая мера пресечения в виде залога в отношении главы Херсонского областного совета не выполняет задач уголовного судопроизводства и не позволяет предотвратить возможное совершение новых уголовных правонарушений", - считают в ОГП.

Нападение на активистку Екатерину Гандзюк произошло летом 2018 года, ее облили концентрированной серной кислотой. Спустя несколько месяцев она умерла. На сегодня наказание отбывают исполнители преступления.

Владислав Мангер проходит заказчиком в деле об убийстве Гнадзюк.

Ранее Печерский районный суд разрешил принудительное задержание главы Херсонского областного совета.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Екатерина Гандзюк
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь