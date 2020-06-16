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В Раде появился новый нардеп

Новости » Политика     16.06.2020 - 13:10
В Раде появился новый нардеп
Фото: Денис Маслов (facebook.com dnepr.lawyer)

Он зашел в Раду вместо Александра Ткаченко

Депутат Верховной рады Денис Маслов принес присягу народного депутата Украины. Маслов зашел в Раду вместо Александра Ткаченко.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, парламентарий принес присягу с трибуны ВР.

"Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", - отметил нардеп.

Так, ЦИК ранее зарегистрировал Маслова. Это произошло на следующий день после признания его народным депутатом.

Напомним, 4 июня нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко стал министром культуры.

Как писало РБК-Украина, ЦИК досрочно прекратил полномочия Ткаченко и признал Дениса Маслова избранным народным депутатом: в списке СН на парламентских выборах Маслов шел под 138 номером.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Верховная Раданардеп
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