Жену Зеленского госпитализировали

У Елены Зеленской обнаружили двухстороннюю пневмонию
Жену президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в киевскую больницу. Сейчас ее состояние стабильное.
Об этом сообщили в Офисе президента.
Ранее ПЦР-обследование показало наличие коронавируса у Зеленской.
"Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное", - говорится в сообщении.
На данный момент Елена Зеленская находится в изоляции под наблюдением врачей.
"Проведенные вчера очередные ПЦР-тесты на COVID-19 Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат", - отметили в ОП.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что жена президента Владимира Зеленского заразилась коронавирусом, на первых этапах болезнь проходила бессимптомно. Зеленский и дети показали негативный результат на COVID-19.
Также сообщалось, что тестирование на коронавирус прошли члены Офиса президента и Кабинета министров.
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Автор: Роман Калиниченко