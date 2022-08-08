Первое судно с украинским зерном прибыло в конечный пункт назначения

Судно POLARNET, которое одно из первых воспользовалось "зерновым коридором", успешно прошло проверку инспекционной группой в Стамбуле и прибыло в конечный пункт назначения в Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства инфраструктуры Украины .

"Этот первый успешный опыт реализации "зерновой инициативы" позволяет нам с оптимизмом смотреть на дальнейшие перспективы перевозок. Благодарен нашим партнерам из ООН и Турции за эффективное обеспечение безопасности движения судна и максимальную кооперацию на всех этапах реализации договоренностей", - заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что прибытие судна с украинским зерном является посланием надежды каждой семье на Ближнем Востоке, в Африке и Азии.

"Если Россия будет придерживаться своих обязательств, "зерновой коридор" продолжит поддерживать глобальную продовольственную безопасность", - подчеркнул министр в Twitter.