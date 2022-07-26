Украинцев могут оставить без повышения минимальных зарплат: о чем речь

Минфин и работодатели выступают против повышения минимальной зарплаты в 2023 году с 6700 до 7250 гривен. Такая позиция была озвучена во время коллективных переговоров по установлению размера минимальной заработной платы на 2023 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Федерации профсоюзов Украины ( ФПУ ).

По данным Минэкономики, Минфину направлены предложения по сохранению минимальной заработной платы с 1 января 2023 года на уровне 6700 гривен с последующим ее повышением для обеспечения уровня в 7250 гривен в среднем на год.

В то же время позиция Минфина заключается в сдерживании социальных расходов - в частности министерство не видит возможности повышения минимальной заработной платы и предлагает в 2023 году оставить ее в размере 6700 гривен. Также предложено приостановить повышение размера должностного оклада работника I тарифного разряда ЕТС на сегодняшнем уровне, поскольку его рост потребует значительных расходов из государственного бюджета, отмечается в сообщении.

Представители Стороны работодателей поддержали позицию Минфина относительно сохранения в 2023 году минимальной заработной платы на уровне 6700 гривен.

Вместе с тем, по информации Минсоцполитики, фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в ценах июня 2022 года оценивается на уровне 7000 грн и прогнозируется в размере 8200 грн на начало 2023 года.