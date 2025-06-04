СБУ втретє уразила Кримський міст, а РФ вдарила по Сумах: новини за 3 червня

У Туреччині стався сильний землетрус

Землетрус магнітудою 5,8 стався біля узбережжя курортного Мармарису та відчувався в інших провінціях.

Всього внаслідок стихії 69 постраждалих, люди в паніці вистрибували з вікон при спробі врятуватися. Одна 14-річна дівчинка загинула, її госпіталізували, але врятувати не вдалося.

NYT написало, що РФ готує помсту Україні за "Павутину": що кажуть у Повітряних силах

Видання The New York Times з посиланням на американських чиновників написало, що від Росії очікують "значної відплати" Україні за удари СБУ по авіабазах зі стратегічною авіацією. Втім, розвідка США поки що не визначила, які саме Москва може завдати удари. Чиновники вважають, що вона може відновити удари безпілотників по цивільних цілях, завдати удару по енергосистемі або запустити нові хвилі балістичних ракет середньої дальності.

У Повітряних силах ЗСУ попереджають, що загроза нових атак з боку РФ зберігається, хоча явних сигналів наразі не зафіксовано.

Тисячі людей залишились без газу: війська РФ вдарили по інфраструктурі Краматорська

Як повідомили в міськраді, окупати завдали удару по Краматорську, завдавши пошкоджень системі газопостачання. Зокрема, було пошкоджено розподільчий газопровід високого тиску, внаслідок чого сталося загоряння, яке спостерігалося з різних районів міста.

Без газопостачання опинилось 2788 абонентів селища Ясногірка та 1 відділення радгоспу "Ясногорівський". Точні наслідки від обстрілу встановлюються та за умов безпекової ситуації газовики приступлять до ліквідації пошкоджень, аби якомога швидше повернути людям блакитне паливо, додають в міськраді.

Росія вдарила по автівках у центрі Сум: є жертви, багато поранених

Росія завдала удару по центру Сум. Є загиблі і багато поранених. Президент Володимир Зеленський відреагував на удар по центру Сум, назвавши його "звірячим" та свідомим ударом по цивільних. Він підкреслив, що один із снарядів РСЗВ не розірвався і пробив стіну квартири на дев’ятому поверсі, що демонструє справжні наміри Росії - продовжувати війну.

Рада підтримала законопроєкт про військового омбудсмена: що це означає

Як повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко, парламент прийняв законопроєкт №13266 щодо створення, визначення правового статусу, завдань та засад діяльності військового омбудсмена.

Очікується, що військовий омбудсман зможе:

приймати скарги від військових;

проводити перевірки на предмет порушення їхніх прав;

вимагати від органів влади усунення таких порушень.

Унікальна операція! СБУ втретє вразила Кримський міст - цього разу під водою

Як повідомили в Службі безпеки України, операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори моста. І сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 4:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований. Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна (1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли). Фактично міст перебуває в аварійному стані.

Побили та примусово мобілізували: на Рівненщині працівники ТЦК отримали підозри

Інцидент стався 21 лютого 2025 року в селі Іваннє Дубенського району. Під час мобілізаційних заходів працівники ТЦК помітили чоловіка на велосипеді.

Вони застосували до нього сльозогінний газ, силоміць затягли до службового авто, а коли той намагався покликати на допомогу, вистріливши в повітря з сигнального пістолета - двоє військовослужбовців побили його, повідомили в ДБР.

Зеленський призначив нового очільника Херсонської МВА

"Призначити Шанька Ярослава Вікторовича начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області", - сказано у розпорядженні президента.

Сам Шанько вже відреагував на призначення.

"Розумію, що попереду - багато складних завдань. Однак гарантую: порядність, доброчесність та відкритість. Ніяких гучних слів, замість дій. Невдовзі розповім про свої перші кроки на посаді. Пріоритет - захист людей і підтримка наших відважних військових", - написав він у Telegram.

Драпатий призначений командувачем Об'єднаних сил

"Михайло Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях і призначений командувачем Об'єднаних сил, щоб займатись фронтом на 100 відсотків. Що стосується системи Сухопутних військ, особливо таких завдань як тренування, підготовка, зміни в ТЦК і все, що з цим пов'язано, цим буде займатись інша людина", - підкреслив президент.