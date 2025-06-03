Тисячі людей залишились без газу: війська РФ вдарили по інфраструктурі Краматорська

Війська РФ минулої доби обстріляли систему газопостачання Краматорська Донецької області, в результаті чого близько 3 тисячі абонентів залишились без газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Telegram Краматорської міської ради.

"Просимо абонентів державного сектору перекрити газові крани на газових приладах. Абонентів приватного сектору міста – перекрити запірний пристрій на газопроводі-вводі до будинку. Також наголошуємо, що пуск газу після завершення ремонтних робіт буде здійснюватися спеціалістами Краматорського УГГ. Самовільне відновлення газопостачання є порушенням правил безпеки систем газопостачання. Не наражайте себе та своїх близьких на небезпеку", - зазначили в облгазі.

Зазначається, що аварійна бригада оперативно локалізувала аварійну ситуацію. Без газопостачання опинилось 2788 абонентів міста та селища Ясногірка.

"Минулої доби ворог завдав удару по місту, завдавши пошкоджень системі газопостачання. Зокрема, було пошкоджено розподільчий газопровід високого тиску, внаслідок чого сталося загоряння, яке спостерігалося з різних районів міста", - зазначили у міськраді.

Удари РФ по Краматорську

Окупанти регулярно наносять удари по Краматорську Донецької області та околицям. Так, 27 травня ворог поцілив по цивільній інфраструктурі, поранено чотирьох мешканців міста. Як повідомляють у міські раді, серед постраждалих – жінка 2002 року народження та дитина 2019 року народження.

Окрім того, увечері 22 березня внаслідок російського авіаудару двома авіабомбами по приватному сектору Краматорська було поранено чоловіка. За даними ДСНС, в результаті обстрілу пошкоджено 28 житлових будинків, а також виникли пожежі у приватному будинку та на відкритій території.

Також 20 березня російські війська двічі атакували Краматорськ. Під ворожий обстріл потрапили промислова зона та густонаселений район міста. Поранення отримали троє жителів Краматорська.

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