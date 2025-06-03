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Зеленський призначив Драпатого на нову посаду: займатиметься фронтом на 100%

Вівторок 03 червня 2025 21:14
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Зеленський призначив Драпатого на нову посаду: займатиметься фронтом на 100% Фото: Михайло Драпатий (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого командувачем Об'єднаних сил. Він займатиметься фронтом.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив Зеленський під час вечірнього звернення.

"Михайло Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях і призначений командувачем Об'єднаних сил, щоб займатись фронтом на 100 відсотків. Що стосується системи Сухопутних військ, особливо таких завдань як тренування, підготовка, зміни в ТЦК і все, що з цим пов'язано, цим буде займатись інша людина" - підкреслив президент.

Зеленський призначив Драпатого на нову посаду: займатиметься фронтом на 100%

Нагадаємо, незадовго до цього Драпатий розповів про свою нараду із Зеленським Вони говорили зокрема і про удар РФ по полігону на Дніпропетровщині.

"Отримав від президента завдання. Я залишаюсь у строю. На передовій. Там, де маю бути. Там, де можу найбільше", - підкреслив Драпатий.

Атака на навчальний підрозділ Сухопутних військ ЗСУ

Нагадаємо, у неділю 1 червня, російські військові вдарили по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ ЗСУ.

За останніми даними, відомо про 12 загиблих і більше як 60 поранених. Згодом РБК-Україна повідомляло, де саме розташований полігон.

А ось командувач Сухопутних військ Збройних сил України Михайло Драпатий подав у відставку після російського удару по 239-му полігоні.

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