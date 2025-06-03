Зеленський призначив Драпатого на нову посаду: займатиметься фронтом на 100%
Президент Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого командувачем Об'єднаних сил. Він займатиметься фронтом.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив Зеленський під час вечірнього звернення.
"Михайло Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях і призначений командувачем Об'єднаних сил, щоб займатись фронтом на 100 відсотків. Що стосується системи Сухопутних військ, особливо таких завдань як тренування, підготовка, зміни в ТЦК і все, що з цим пов'язано, цим буде займатись інша людина" - підкреслив президент.
Нагадаємо, незадовго до цього Драпатий розповів про свою нараду із Зеленським Вони говорили зокрема і про удар РФ по полігону на Дніпропетровщині.
"Отримав від президента завдання. Я залишаюсь у строю. На передовій. Там, де маю бути. Там, де можу найбільше", - підкреслив Драпатий.
Атака на навчальний підрозділ Сухопутних військ ЗСУ
Нагадаємо, у неділю 1 червня, російські військові вдарили по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ ЗСУ.
За останніми даними, відомо про 12 загиблих і більше як 60 поранених. Згодом РБК-Україна повідомляло, де саме розташований полігон.
А ось командувач Сухопутних військ Збройних сил України Михайло Драпатий подав у відставку після російського удару по 239-му полігоні.
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