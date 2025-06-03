Зеленський призначив нового очільника Херсонської МВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження президента Володимира Зеленського.

"Призначити Шанька Ярослава Вікторовича начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області", - сказано у розпорядженні.

Сам Шанько вже відреагував на призначення.

"Розумію, що попереду – багато складних завдань. Однак гарантую: порядність, доброчесність та відкритість. Ніяких гучних слів, замість дій. Невдовзі розповім про свої перші кроки на посаді. Пріоритет - захист людей і підтримка наших відважних військових", - написав він у Telegram.

Шанько до призначення працював заступником начальника Херсонської обласної військової адміністрації.

Ярослав Шанько здобув юридичну освіту у 2011 році, завершивши навчання в Херсонському юридичному інституті Харківського національного університету внутрішніх справ. Із 2015 року він працював старшим інспектором відділу ювенальної превенції в управлінні превентивної діяльності поліції Херсонщини. У 2019 році очолив цей відділ.

У 2020 році Шанька призначили заступником начальника управління превентивної діяльності ГУНП в Херсонській області. З 2021 по 2023 рік він працював на посаді заступника начальника управління ювенальної превенції Національної поліції України. А з 23 травня 2023 року обіймав посаду заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації

До цього посаду обіймав Роман Мрочко. Він пропрацював два роки - з березня 2023-го, 17 квітня 2025 року його звільнив президент.