СБУ викрила схему ухилення від мобілізації: у голови ВЛК знайшли 300 тисяч доларів

Деталі схеми

Як встановило слідство, посадовиця була однією з організаторів оборудки.

За матеріалами справи, вона разом зі спільниками в обмін на хабарі готувала військовозобов’язаним фіктивні меддовідки, що дозволяло уникнути призову. Вартість таких "послуг" стартувала від 2,5 тисячі доларів США.

Для пошуку клієнтів та оновлення їхніх військово-облікових документів був залучений співробітник ТЦК, який діяв разом із 58-річним мешканцем регіону.

"Співробітники СБУ задокументували понад 20 фактів передачі хабарів організаторам злочинної схеми", - зазначили в спецслужбі.

Наразі очільниці місцевої ВЛК та одному зі спільників повідомлено про підозру за кількома статтями:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 3 ст. 368 - перешкоджання законній діяльності ЗСУ та прийняття неправомірної вигоди службовою особою, вчинене за попередньою змовою;

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 2 ст. 369-2 - перешкоджання законній діяльності ЗСУ та зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою.

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.