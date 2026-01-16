RU

СБУ разоблачила схему уклонения от мобилизации: у главы ВВК нашли 300 тысяч долларов

Фото: СБУ выявили схему уклонения от мобилизации в Днепропетровской области (t.me/SBUkr)
Автор: Ірина Глухова

В Днепропетровской области обнаружили схему уклонения от мобилизации. У председателя ВВК при местном территориальном центре комплектования (ТЦК) нашли более 300 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

Детали схемы

Как установило следствие, чиновница была одной из организаторов сделки.

По материалам дела, она вместе с сообщниками в обмен на взятки готовила военнообязанным фиктивные медсправки, что позволяло избежать призыва. Стоимость таких "услуг" стартовала от 2,5 тысячи долларов США.

Для поиска клиентов и обновления их военно-учетных документов был привлечен сотрудник ТЦК, который действовал вместе с 58-летним жителем региона.

"Сотрудники СБУ задокументировали более 20 фактов передачи взяток организаторам преступной схемы", - отметили в спецслужбе.

Сейчас руководительнице местной ВВК и одному из сообщников сообщено о подозрении по нескольким статьям:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 3 ст. 368 - препятствование законной деятельности ВСУ и принятие неправомерной выгоды должностным лицом, совершенное по предварительному сговору;
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, чч. 1, 2 ст. 369-2 - препятствование законной деятельности ВСУ и злоупотребление влиянием, совершенное по предварительному сговору.

Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

 

Другие разоблачения

Напомним, недавно прокуратура совместно с правоохранителями разоблачила масштабные схемы избежания мобилизации в восьми регионах Украины. К делу привлечены должностные лица военкоматов, медики и организаторы незаконного пересечения границы.

Перед тем в Тернопольской области задержали председателя военно-врачебной комиссии одного из районных ТЦК. Его обвиняют в вымогательстве взятки за "нужный" диагноз.

Еще одна сотрудница ВВК "попалась" на взятке в Киеве. В частности, она затягивала процесс призыва на службу.

Ранее правоохранители поймали на коррупции все руководство районной ВВК в Одесской области. Также подозрения объявили группе "уклонистов", которые хотели избежать мобилизации.

