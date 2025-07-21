СБУ викрила російського "крота" у лавах НАБУ, за ним стоїть людина Януковича

Деталі справи

Як повідомили у відомстві, затриманий - співробітник Центрального апарату НАБУ, який, працює в найелітнішому, закритому підрозділі "Д-2" та шпигував для російської спецслужби.

За даними слідства, його діяльність координував зрадник Дмитро Іванцов - колишній заступник керівника охорони президента-втікача Януковича, який у 2014 році допомагав тому втекти до Росії. Після втечі Януковича Іванцов залишився у Криму, вступив до лав окупантів і був завербований ФСБ.

СБУ задокументувала не менше 60 епізодів передачі агентом обмеженої інформації Іванцову.

Зокрема, вказаний співробітник збирав та передавав для спецслужб ворога установчі дані українських правоохоронців та інших громадян, додають прокурори. Персональну інформацію витягував зі закритої бази даних правоохоронних органів України.

За кожне завдання він отримував оплату - гроші перераховувалися йому безпосередньо на банківську картку.

"Раніше співробітники Служби безпеки України повідомляли керівництво НАБУ про можливі ризики відносно вказаного співробітника. Втім, керівництво відомства не вжило жодних заходів реагування, а фігурант після цього продовжив роботу на займаній посаді та намагався знищити докази протиправної діяльності", - йдеться у повідомленні СБУ.

Після ґрунтовного документування злочинів його затримали. Під час обшуку вилучено техніку, яку він використовував для зв’язку з російським куратором.

Що загрожує

Фігуранту вже оголошено підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

за державну зраду (ч. 1 ст. 111);

за несанкціоновані дії з комп’ютерною інформацією, вчинені особою з правом доступу (ч. 3 ст. 362).

Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.

Фото: СБУ затримала співробітника закритого підрозділу НАБУ (t.me/SBUkr)