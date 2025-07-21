СБУ викрила російського "крота" у лавах НАБУ, за ним стоїть людина Януковича

Служба безпеки України спільно з Офісом генпрокурора заявили, що в лавах найелітнішого закритого підрозділу НАБУ викрили "крота" ФСБ. Його затримали в Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).
Як повідомили у відомстві, затриманий - співробітник Центрального апарату НАБУ, який, працює в найелітнішому, закритому підрозділі "Д-2" та шпигував для російської спецслужби.
За даними слідства, його діяльність координував зрадник Дмитро Іванцов - колишній заступник керівника охорони президента-втікача Януковича, який у 2014 році допомагав тому втекти до Росії. Після втечі Януковича Іванцов залишився у Криму, вступив до лав окупантів і був завербований ФСБ.
СБУ задокументувала не менше 60 епізодів передачі агентом обмеженої інформації Іванцову.
Зокрема, вказаний співробітник збирав та передавав для спецслужб ворога установчі дані українських правоохоронців та інших громадян, додають прокурори. Персональну інформацію витягував зі закритої бази даних правоохоронних органів України.
За кожне завдання він отримував оплату - гроші перераховувалися йому безпосередньо на банківську картку.
"Раніше співробітники Служби безпеки України повідомляли керівництво НАБУ про можливі ризики відносно вказаного співробітника. Втім, керівництво відомства не вжило жодних заходів реагування, а фігурант після цього продовжив роботу на займаній посаді та намагався знищити докази протиправної діяльності", - йдеться у повідомленні СБУ.
Після ґрунтовного документування злочинів його затримали. Під час обшуку вилучено техніку, яку він використовував для зв’язку з російським куратором.
Фігуранту вже оголошено підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:
за державну зраду (ч. 1 ст. 111);
за несанкціоновані дії з комп’ютерною інформацією, вчинені особою з правом доступу (ч. 3 ст. 362).
Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення.
Фото: СБУ затримала співробітника закритого підрозділу НАБУ (t.me/SBUkr)
Сьогодні НАБУ повідомило, що СБУ без офіційного попередження, як того вимагає закон, з’явилася до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з перевіркою щодо дотримання норм законодавства про державну таємницю.
У відповідь СБУ заявила, що розпочала комплексну перевірку САП на предмет дотримання вимог законодавства про держтаємницю, водночас наголосивши - до секретної інформації не втручаються.
Цього ж дня стало відомо, що СБУ спільно з Офісом генпрокурора проводить спецоперацію для нейтралізації впливу РФ на Національне антикорупційне бюро.
За даними слідства, один із співробітників НАБУ не лише мав зв’язки з російським бізнесом, а й міг передавати ворогу конфіденційні дані.
Йдеться про Магамедрасулова, який підтримував контакти з народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, пов’язаним зі спецслужбами РФ.
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