СБУ разоблачила российского "крота" в рядах НАБУ, за ним стоит человек Януковича

Детали дела

Как сообщили в ведомстве, задержанный - сотрудник Центрального аппарата НАБУ, который работает в элитном, закрытом подразделении "Д-2" и шпионил для российской спецслужбы.

По данным следствия, его деятельность координировал предатель Дмитрий Иванцов - бывший заместитель руководителя охраны президента-беглеца Януковича, который в 2014 году помогал тому сбежать в Россию. После побега Януковича Иванцов остался в Крыму, вступил в ряды оккупантов и был завербован ФСБ.

СБУ задокументировала не менее 60 эпизодов передачи агентом ограниченной информации Иванцову.

В частности, указанный сотрудник собирал и передавал для спецслужб врага установочные данные украинских правоохранителей и других граждан, добавляют прокуроры. Персональную информацию извлекал из закрытой базы данных правоохранительных органов Украины.

За каждое задание он получал оплату - деньги перечислялись ему непосредственно на банковскую карточку.

"Ранее сотрудники Службы безопасности Украины сообщали руководству НАБУ о возможных рисках в отношении указанного сотрудника. Впрочем, руководство ведомства не приняло никаких мер реагирования, а фигурант после этого продолжил работу на занимаемой должности и пытался уничтожить доказательства противоправной деятельности", - говорится в сообщении СБУ.

После основательного документирования преступлений его задержали. Во время обыска изъята техника, которую он использовал для связи с российским куратором.

Что грозит

Фигуранту уже объявлено подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

за государственную измену (ч. 1 ст. 111);

за несанкционированные действия с компьютерной информацией, совершенные лицом с правом доступа (ч. 3 ст. 362).

Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.

Фото: СБУ задержала сотрудника закрытого подразделения НАБУ (t.me/SBUkr)