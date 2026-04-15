СБУ викрила помічників нардепів на схемі для ухилянтів

СБУ, ДБР та Офіс Генерального прокурора затримали двох помічників чинних народних депутатів України, які торгували підробленими документами для ухилення від мобілізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Помічники нардепів пропонували клієнтам кілька варіанти "послуг":
Ціна "пакету" - 16 тисяч доларів.
Після отримання повної суми шахраї одразу блокували контакти своїх клієнтів та переставали виходити на зв'язок.
Правоохоронці задокументували злочини обох і затримали їх після отримання коштів. Під час обшуків вилучили смартфони з доказами та гроші злочинного походження.
Обом оголосили підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України - шахрайство у великих розмірах. Санкція передбачає до 8 років позбавлення волі. Питання щодо запобіжного заходу наразі вирішується.
Слідчі продовжують встановлювати всі обставини справи.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про масштабну схему в Одесі, де під виглядом громадської організації продавали "захист" від мобілізації - з рейдами разом із ТЦК та щомісячною платою у 3 тисячі гривень.
Також ми писали, що командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді назвав ухилянтів злом і закликав до посилення відповідальності за ухилення від призову.