СБУ викрила помічників нардепів на схемі для ухилянтів

14:10 15.04.2026 Ср
2 хв
Скільки коштували послуги?
aimg Олена Чупровська
Ілюстративне фото: обіцяли виїзд в обхід пунктів пропуску: затримано помічників нардепів (facebook.com/SecurSerUkraine)

СБУ, ДБР та Офіс Генерального прокурора затримали двох помічників чинних народних депутатів України, які торгували підробленими документами для ухилення від мобілізації.

Яка ціна питання

Помічники нардепів пропонували клієнтам кілька варіанти "послуг":

  • фіктивні висновки військово-лікарської комісії про непридатність до служби за станом здоров'я;
  • підроблені довідки про "інвалідність";
  • фейкові посвідчення добровольчих формувань однієї з територіальних громад;
  • або ж - незаконний виїзд до ЄС в обхід офіційних пунктів пропуску.

Ціна "пакету" - 16 тисяч доларів.

Фото: у Києві затримали помічників нардепів (ssu.gov.ua)

Гроші взяли - і зникли

Після отримання повної суми шахраї одразу блокували контакти своїх клієнтів та переставали виходити на зв'язок.

Правоохоронці задокументували злочини обох і затримали їх після отримання коштів. Під час обшуків вилучили смартфони з доказами та гроші злочинного походження.

Фото: вирішується питання щодо запобіжного заходу для затриманих (ssu.gov.ua)

Що загрожує затриманим

Обом оголосили підозру за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України - шахрайство у великих розмірах. Санкція передбачає до 8 років позбавлення волі. Питання щодо запобіжного заходу наразі вирішується.

Слідчі продовжують встановлювати всі обставини справи.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про масштабну схему в Одесі, де під виглядом громадської організації продавали "захист" від мобілізації - з рейдами разом із ТЦК та щомісячною платою у 3 тисячі гривень.

Також ми писали, що командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді назвав ухилянтів злом і закликав до посилення відповідальності за ухилення від призову.

