Іноземний кілер хотів вбити топпосадовця ВМС: СБУ показала затримання в Одесі
В Одесі запобігли замовному вбивству високопосадовця Військово-Морських сил ЗСУ. Іноземного кілера, який діяв на замовлення РФ, затримали під час замаху на офіцера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України у Telegram.
Подробиці замаху
Слідство встановило, що в день замаху кілер із пістолетом та двома спорядженими магазинами зайняв позицію біля виїзду з житлового комплексу, де проживає український військовий.
Щоб не викликати підозр, він імітував ремонт велосипеда та, вдягнувши балаклаву, очікував на появу автомобіля офіцера .
Коли машина під’їхала до виїзду, зловмисник кинув велосипед під колеса та намагався відкрити вогонь по водію. У цей момент його затримали співробітники контррозвідки та спецпризначенці ЦСО "А" СБУ, які тривалий час документували його дії.
Що відомо про кілера
За інформацією слідства, виконавцем замаху був 37-річний громадянин однієї з балканських країн, завербований російськими спецслужбами.
У лютому 2026 року він прибув до Києва під виглядом туриста, а згодом вирушив до Одеси для виконання завдання.
Після прибуття агент отримав координати схрону, де зберігався пістолет із глушником та набої. Далі він стежив за маршрутом пересування потенційної жертви та погодив місце замаху з куратором із РФ.
Для конспірації зловмисник регулярно змінював орендоване житло та готелі.
Що загрожує
Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 ККУ (закінчений замах на вчинення терористичного акту).
Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Також в СБУ показали, як затримали іноземного кілера "на гарячому" в Одесі.
Спроби замахів на відомих українських діячів
Нагадаємо, вчора повідомлялося, що Служба безпеки запобігла серії замовних убивств в Одесі. Зокрема, замах планувався на начальника одного з районних ТЦК міста.
Також у столиці спецслужби затримали агента російської ФСБ, який готував замах на одного українського чиновника. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.
Крім того, контррозвідники викрили розгалужену шпигунську мережу російської воєнної розвідки. Її учасники готували цільові вбивства командирів Сил оборони та відомих громадських діячів.