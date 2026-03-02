Рейди з ТЦК в обмін на відстрочку: в Одесі викрили масштабну схему для "ухилянтів"

В Одесі правоохоронці викрили злочинну групу, яка під виглядом громадської організації продавала чоловікам "захист" від мобілізації та брала участь у рейдах ТЦК.

Читайте також: В Україні провели масштабні перевірки через ухилення від мобілізації

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу Генерального прокурора.

Зазначається, що керівник ГО, двоє його заступників та ще двоє учасників у змові зі службовими особами ТЦК та СП Одеської області організували схему ухилення від мобілізації.

Як працювали злочинці

Схема передбачала систему "тарифів". За тисячу доларів особа отримувала посвідчення члена ГО, але зобов’язувалась патрулювати місто разом із ТЦК. За 3 доларів надавався "VIP-пакет" без чергувань.

Також у переліку послуг було "зняття з розшуку" через несанкціоновані зміни в інформаційних системах та "вирішення питань" у разі затримання.

Усіх учасників додавали до Telegram-каналу, де поширювали геолокації постів ТЦК та інструкції щодо дій під час перевірок облікових документів. Щомісячна "абонплата" становила 3 тисячі гривень. За відмову платити погрожували мобілізацією.

Участь ТЦК у схемі

Слідство підтвердило реальний вплив схеми на посадовців ТЦК: під час спецоперації підставні особи з посвідченнями ГО уникали мобілізації при перевірках. Крім того, зафіксовано отримання 40 тисяч гривень і 3 тисяч доларів за видачу таких посвідчень та подальший розподіл грошей між організаторами.

Щомісяця "ділки" заробляли до 30 млн гривень. Лише в Одеському регіоні організація налічувала близько 300 учасників, а загалом по Україні − до 1500 осіб.

Під час обшуків вилучено понад 1,6 млн гривень у різній валюті, 6 одиниць вогнепальної зброї, 38 ручних гранатометів, 6 автомобілів, десятки посвідчень та печатки, окремо проводились обшуки в ТЦК та СП Одеської області.