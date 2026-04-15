СБУ разоблачила помощников нардепов на схеме для уклонистов

Какова цена вопроса

Помощники нардепов предлагали клиентам несколько вариантов "услуг":

фиктивные выводы военно-врачебной комиссии о непригодности к службе по состоянию здоровья;

поддельные справки об "инвалидности";

фейковые удостоверения добровольческих формирований одной из территориальных общин;

или же - незаконный выезд в ЕС в обход официальных пунктов пропуска.

Цена "пакета" - 16 тысяч долларов.

Фото: в Киеве задержали помощников нардепов (ssu.gov.ua)

Деньги взяли - и исчезли

После получения полной суммы мошенники сразу блокировали контакты своих клиентов и переставали выходить на связь.

Правоохранители задокументировали преступления обоих и задержали их после получения средств. Во время обысков изъяли смартфоны с доказательствами и деньги преступного происхождения.

Фото: решается вопрос о мере пресечения для задержанных (ssu.gov.ua)

Что грозит задержанным

Обоим объявили подозрение по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество в крупных размерах. Санкция предусматривает до 8 лет лишения свободы. Вопрос о мере пресечения пока решается.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства дела.