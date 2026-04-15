Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

СБУ разоблачила помощников нардепов на схеме для уклонистов

14:10 15.04.2026 Ср
Сколько стоили услуги?
aimg Елена Чупровская
Иллюстративное фото: обещали выезд в обход пунктов пропуска: задержаны помощники нардепов (facebook.com/SecurSerUkraine)

СБУ, ГБР и Офис Генерального прокурора задержали двух помощников действующих народных депутатов Украины, которые торговали поддельными документами для уклонения от мобилизации.

Какова цена вопроса

Помощники нардепов предлагали клиентам несколько вариантов "услуг":

  • фиктивные выводы военно-врачебной комиссии о непригодности к службе по состоянию здоровья;
  • поддельные справки об "инвалидности";
  • фейковые удостоверения добровольческих формирований одной из территориальных общин;
  • или же - незаконный выезд в ЕС в обход официальных пунктов пропуска.

Цена "пакета" - 16 тысяч долларов.

Фото: в Киеве задержали помощников нардепов (ssu.gov.ua)

Деньги взяли - и исчезли

После получения полной суммы мошенники сразу блокировали контакты своих клиентов и переставали выходить на связь.

Правоохранители задокументировали преступления обоих и задержали их после получения средств. Во время обысков изъяли смартфоны с доказательствами и деньги преступного происхождения.

Фото: решается вопрос о мере пресечения для задержанных (ssu.gov.ua)

Что грозит задержанным

Обоим объявили подозрение по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество в крупных размерах. Санкция предусматривает до 8 лет лишения свободы. Вопрос о мере пресечения пока решается.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства дела.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о масштабной схеме в Одессе, где под видом общественной организации продавали "защиту" от мобилизации - с рейдами вместе с ТЦК и ежемесячной платой в 3 тысячи гривен.

Также мы писали, что командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди назвал уклонистов злом и призвал к усилению ответственности за уклонение от призыва.

