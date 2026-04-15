СБУ разоблачила помощников нардепов на схеме для уклонистов

СБУ, ГБР и Офис Генерального прокурора задержали двух помощников действующих народных депутатов Украины, которые торговали поддельными документами для уклонения от мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Помощники нардепов предлагали клиентам несколько вариантов "услуг":
Цена "пакета" - 16 тысяч долларов.
После получения полной суммы мошенники сразу блокировали контакты своих клиентов и переставали выходить на связь.
Правоохранители задокументировали преступления обоих и задержали их после получения средств. Во время обысков изъяли смартфоны с доказательствами и деньги преступного происхождения.
Обоим объявили подозрение по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество в крупных размерах. Санкция предусматривает до 8 лет лишения свободы. Вопрос о мере пресечения пока решается.
Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства дела.
Напомним, ранее РБК-Украина писало о масштабной схеме в Одессе, где под видом общественной организации продавали "защиту" от мобилизации - с рейдами вместе с ТЦК и ежемесячной платой в 3 тысячи гривен.
Также мы писали, что командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди назвал уклонистов злом и призвал к усилению ответственности за уклонение от призыва.