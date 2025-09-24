СБУ викрила "крота" у лавах ЗСУ: готував масштабну атаку по авіації Україні

Військовий-зрадник був одним з найцінніших агентів РФ у лавах ЗСУ. За доказовою базою військової контррозвідки та слідчих СБУ він отримав 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Зрадником виявився очільник квартирно-експлуатаційної служби однієї з бригад Повітряних Сил ЗСУ, якого завербував ворог. Для цього росіяни задіяли екс-дружину військового, після чого він комунікував вже напряму із представником ворожої спецслужби.

Згідно із матеріалами слідства, зрадник займався підготовкою координат для подальшої масованої ракетно-дронової атаки по авіаційній інфраструктурі України. Ворога цікавили оперативні аеродроми та логістичні бази техобслуговування бойових літаків ЗСУ.

Контррозвідка СБУ викрила російського "крота", задокументувала його злочини, після чого затримала. В рамках проведення обшуку у нього влучено смартфон та незареєстрований автомат Калашникова з набоями.

Суд визнав зрадника винним за статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами).

У червні цього року слідчі СБУ заочно повідомили його дружині про підозру за державну зраду в умовах війни.