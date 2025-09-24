RU

СБУ разоблачила "крота" в рядах ВСУ: готовил масштабную атаку по авиации Украины

Фото: предатель получил 15 лет лишения свободы (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Валерий Ульяненко

"Крот" в Воздушных Силах ВСУ, который готовил масштабный удар по авиации Украины, получил 15 лет тюрьмы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение СБУ в Telegram.

Военный-предатель был одним из самых ценных агентов РФ в рядах ВСУ. По доказательной базе военной контрразведки и следователей СБУ он получил 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Предателем оказался глава квартирно-эксплуатационной службы одной из бригад Воздушных Сил ВСУ, которого завербовал враг. Для этого россияне задействовали экс-жену военного, после чего он коммуницировал уже напрямую с представителем вражеской спецслужбы.

Согласно материалам следствия, предатель занимался подготовкой координат для дальнейшей массированной ракетно-дроновой атаки по авиационной инфраструктуре Украины. Врага интересовали оперативные аэродромы и логистические базы техобслуживания боевых самолетов ВСУ.

Контрразведка СБУ разоблачила российского "крота", задокументировала его преступления, после чего задержала. В рамках проведения обыска у него изъят смартфон и незарегистрированный автомат Калашникова с патронами.

Суд признал предателя виновным по статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами).

В июне этого года следователи СБУ заочно сообщили его жене о подозрении за государственную измену в условиях войны.

 

Приговоры агентам РФ

Ранее мы писали, что в Херсоне СБУ задержала медика, который работал на спецслужбы РФ и корректировал удары по городу и его окрестностям.

Кроме того, недавно российского агента приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Он передавал оккупантам маршруты движения военных эшелонов на Днепропетровщине.

Также сообщалось, что российского агента приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Он шпионил за подразделениями ВСУ под видом женщины и корректировал вражеские ракетно-дронные атаки по Одесской области.

