ua en ru
Ср, 24 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

СБУ разоблачила "крота" в рядах ВСУ: готовил масштабную атаку по авиации Украины

Украина, Среда 24 сентября 2025 19:04
UA EN RU
СБУ разоблачила "крота" в рядах ВСУ: готовил масштабную атаку по авиации Украины Фото: предатель получил 15 лет лишения свободы (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Валерий Ульяненко

"Крот" в Воздушных Силах ВСУ, который готовил масштабный удар по авиации Украины, получил 15 лет тюрьмы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение СБУ в Telegram.

Военный-предатель был одним из самых ценных агентов РФ в рядах ВСУ. По доказательной базе военной контрразведки и следователей СБУ он получил 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Предателем оказался глава квартирно-эксплуатационной службы одной из бригад Воздушных Сил ВСУ, которого завербовал враг. Для этого россияне задействовали экс-жену военного, после чего он коммуницировал уже напрямую с представителем вражеской спецслужбы.

Согласно материалам следствия, предатель занимался подготовкой координат для дальнейшей массированной ракетно-дроновой атаки по авиационной инфраструктуре Украины. Врага интересовали оперативные аэродромы и логистические базы техобслуживания боевых самолетов ВСУ.

Контрразведка СБУ разоблачила российского "крота", задокументировала его преступления, после чего задержала. В рамках проведения обыска у него изъят смартфон и незарегистрированный автомат Калашникова с патронами.

Суд признал предателя виновным по статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами).

В июне этого года следователи СБУ заочно сообщили его жене о подозрении за государственную измену в условиях войны.

Приговоры агентам РФ

Ранее мы писали, что в Херсоне СБУ задержала медика, который работал на спецслужбы РФ и корректировал удары по городу и его окрестностям.

Кроме того, недавно российского агента приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Он передавал оккупантам маршруты движения военных эшелонов на Днепропетровщине.

Также сообщалось, что российского агента приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Он шпионил за подразделениями ВСУ под видом женщины и корректировал вражеские ракетно-дронные атаки по Одесской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Воздушные силы Украины
Новости
"У нас нет толстых ракет для парадов". Зеленский обвинил Россию в гонке вооружений
"У нас нет толстых ракет для парадов". Зеленский обвинил Россию в гонке вооружений
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"