СБУ разоблачила "крота" в рядах ВСУ: готовил масштабную атаку по авиации Украины
"Крот" в Воздушных Силах ВСУ, который готовил масштабный удар по авиации Украины, получил 15 лет тюрьмы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение СБУ в Telegram.
Военный-предатель был одним из самых ценных агентов РФ в рядах ВСУ. По доказательной базе военной контрразведки и следователей СБУ он получил 15 лет заключения с конфискацией имущества.
Предателем оказался глава квартирно-эксплуатационной службы одной из бригад Воздушных Сил ВСУ, которого завербовал враг. Для этого россияне задействовали экс-жену военного, после чего он коммуницировал уже напрямую с представителем вражеской спецслужбы.
Согласно материалам следствия, предатель занимался подготовкой координат для дальнейшей массированной ракетно-дроновой атаки по авиационной инфраструктуре Украины. Врага интересовали оперативные аэродромы и логистические базы техобслуживания боевых самолетов ВСУ.
Контрразведка СБУ разоблачила российского "крота", задокументировала его преступления, после чего задержала. В рамках проведения обыска у него изъят смартфон и незарегистрированный автомат Калашникова с патронами.
Суд признал предателя виновным по статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боевыми припасами).
В июне этого года следователи СБУ заочно сообщили его жене о подозрении за государственную измену в условиях войны.
Приговоры агентам РФ
Ранее мы писали, что в Херсоне СБУ задержала медика, который работал на спецслужбы РФ и корректировал удары по городу и его окрестностям.
Кроме того, недавно российского агента приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Он передавал оккупантам маршруты движения военных эшелонов на Днепропетровщине.
Также сообщалось, что российского агента приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Он шпионил за подразделениями ВСУ под видом женщины и корректировал вражеские ракетно-дронные атаки по Одесской области.