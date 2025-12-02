СБУ викрила британського інструктора, який шпигував в Україні на замовлення РФ, - джерела

Контррозвідка СБУ разом із британськими спецслужбами викрила громадянина Британії Росса Девіда Катмора, який, за даними слідства, у 2024-2025 роках виконував завдання російських спецслужб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у СБУ.
Зазначається, що затриманий, ймовірно, займався розвідувально-диверсійною діяльністю в Україні. Наразі він заарештований і перебуває під вартою.
За даними джерела, у 2024 році Катмор прибув до України як інструктор, щоб допомагати у навчанні військовослужбовців ЗСУ. Він мав бойовий досвід, набутий під час служби в армії та участі в операціях на Близькому Сході.
Також співрозмовник зазначив, що, за версією слідства, російські спецслужби передали Катмору вогнепальну зброю та боєприпаси для здійснення "цільових убивств" в Україні. Зокрема, є підстави вважати, що він завозив і розподіляв зброю, якою були вбиті Дем’ян Ганул, Ірина Фаріон та Андрій Парубій.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі СБУ та поліція затримали російського агента, який вчинив подвійний теракт 23 листопада. Агента затримали "по гарячих слідах", він також виявився неповнолітнім.
Також СБУ затримала агента Москви, який з території Євросоюзу підшукував в Україні виконавців для терактів. Ним виявився 16-річний харків'янин.
Також СБУ вдалося нейтралізувати трьох учасників ворожого осередку, які облаштовували тайники з деталями до вибухівки для подальших терактів у західному регіоні України. Серед них – 20-річний житель Харківщини, а також 16-річна школярка та 17-річний хлопець із Рівненської області.