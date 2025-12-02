СБУ викрила британського інструктора, який шпигував в Україні на замовлення РФ, - джерела

Зазначається, що затриманий, ймовірно, займався розвідувально-диверсійною діяльністю в Україні. Наразі він заарештований і перебуває під вартою.

За даними джерела, у 2024 році Катмор прибув до України як інструктор, щоб допомагати у навчанні військовослужбовців ЗСУ. Він мав бойовий досвід, набутий під час служби в армії та участі в операціях на Близькому Сході.

Також співрозмовник зазначив, що, за версією слідства, російські спецслужби передали Катмору вогнепальну зброю та боєприпаси для здійснення "цільових убивств" в Україні. Зокрема, є підстави вважати, що він завозив і розподіляв зброю, якою були вбиті Дем’ян Ганул, Ірина Фаріон та Андрій Парубій.