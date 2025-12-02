СБУ разоблачила британского инструктора, который шпионил в Украине по заказу РФ, - источники

Контрразведка СБУ вместе с британскими спецслужбами разоблачила гражданина Британии Росса Дэвида Катмора, который, по данным следствия, в 2024-2025 годах выполнял задания российских спецслужб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.
Отмечается, что задержанный, вероятно, занимался разведывательно-диверсионной деятельностью в Украине. Сейчас он арестован и находится под стражей.
По данным источника, в 2024 году Катмор прибыл в Украину как инструктор, чтобы помогать в обучении военнослужащих ВСУ. Он имел боевой опыт, приобретенный во время службы в армии и участия в операциях на Ближнем Востоке.
Также собеседник отметил, что, по версии следствия, российские спецслужбы передали Катмору огнестрельное оружие и боеприпасы для совершения "целевых убийств" в Украине. В частности, есть основания полагать, что он завозил и распределял оружие, которым были убиты Демьян Ганул, Ирина Фарион и Андрей Парубий.
Напомним, ранее в Днепре СБУ и полиция задержали российского агента, который совершил двойной теракт 23 ноября. Агента задержали "по горячим следам", он также оказался несовершеннолетним.
Также СБУ задержала агента Москвы, который с территории Евросоюза подыскивал в Украине исполнителей для терактов. Им оказался 16-летний харьковчанин.
Также СБУ удалось нейтрализовать трех участников вражеской ячейки, которые обустраивали тайники с деталями к взрывчатке для дальнейших терактов в западном регионе Украины. Среди них - 20-летний житель Харьковщины, а также 16-летняя школьница и 17-летний парень из Ровенской области.