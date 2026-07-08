UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

СБУ вгатила по одному із головних об'єктів "Транснефть - Урал"

13:33 08.07.2026 Ср
2 хв
Скільки українських дронів дісталися до Башкортостану?
aimg Юлія Капітонова
Фото: Під ударом цього разу ЛВДС "Черкаси" (ілюстративне)

8 липня Служба безпеки України успішно уразила лінійну виробничо-диспетчерську станції (ЛВДС) "Черкаси" у Республіці Башкортостан. У СБУ вже розкрили деталі операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост СБУ.

ЛВДС "Черкаси" розташована приблизно за 1500 кілометрів від державного кордону України.

Вказано, що по об'єкту завдали ударів щонайменше 8 дронів СБУ. Внаслідок атаки на території станції спалахнула пожежа в районі резервуарного парку та виробничих потужностей.

ЛВДС "Черкаси" є одним із ключових об'єктів системи "Транснефть - Урал". Ця станція залучена до процесу приймання, накопичення, зберігання та транспортування світлих нафтопродуктів з Уфимського нафтопереробного вузла до магістральних нафтопродуктопроводів.

Через вказаний об'єкт щороку перекачують майже 2 млн тонн нафтопродуктів. Його резервуарний парк налічує 27 резервуарів загальним об'ємом понад 385 тисяч кубометрів.

Такі операції українських сил суттєво ускладнюють постачання нафтопродуктів до центральних і східних регіонів Росії, а також негативно впливають на роботу паливної логістики.

"СБУ працює по всій території росії, і для окупанта більше не існує безпечних регіонів навіть у глибокому тилу", - наголосили в спецслужбі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що СБУ завдала потужних ударів по авіабазі, порту в Криму та інших цілях армії РФ.

Також ми писали, що під удари Сил оборони України потрапили російські НПЗ, танкери, аеродром і мости.

Ба більше, бійці СБС успішно атакували ще 9 танкерів "тіньового флоту" РФ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Служба безпеки УкраїниВійна Росії проти УкраїниАтака дронів