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СБУ ударила по одному из главных объектов "Транснефть - Урал"

13:33 08.07.2026 Ср
2 мин
Сколько украинских дронов добрались до Башкортостана?
aimg Юлия Капитонова
Фото: Под ударом на этот раз ЛПДС "Черкассы" (иллюстративный)

8 июля Служба безопасности Украины успешно поразила линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛВДС) "Черкассы" в Республике Башкортостан. В СБУ уже раскрыли детали операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост СБУ.

ЛПДС "Черкассы" расположена примерно в 1500 километрах от государственной границы Украины.

Указано, что по объекту нанесли удары не менее 8 дронов СБУ. В результате атаки на территории станции вспыхнул пожар в районе резервуарного парка и производственных мощностей.

ЛПДС "Черкассы" является одним из ключевых объектов системы "Транснефть - Урал". Эта станция вовлечена в процесс приема, накопления, хранения и транспортировки светлых нефтепродуктов из Уфимского нефтеперерабатывающего узла в магистральные нефтепродуктопроводы.

Через указанный объект ежегодно перекачивают около 2 млн тонн нефтепродуктов. Его резервуарный парк насчитывает 27 резервуаров общим объемом более 385 тысяч кубометров.

Такие операции украинских сил существенно усложняют поставки нефтепродуктов в центральные и восточные регионы России, а также негативно влияют на работу топливной логистики.

"СБУ работает по всей территории России, и для оккупанта больше не существует безопасных регионов даже в глубоком тылу", - отметили в спецслужбе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что СБУ нанесла мощные удары по авиабазе, порту в Крыму и другим целям армии РФ.

Также мы писали, что под удары Сил обороны Украины попали российские НПЗ, танкеры, аэродром и мосты.

Более того, бойцы СБС успешно атаковали еще 9 танкеров "теневого флота" РФ.

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