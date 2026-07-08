СБУ ударила по одному из главных объектов "Транснефть - Урал"

ЛПДС "Черкассы" расположена примерно в 1500 километрах от государственной границы Украины.

Указано, что по объекту нанесли удары не менее 8 дронов СБУ. В результате атаки на территории станции вспыхнул пожар в районе резервуарного парка и производственных мощностей.

ЛПДС "Черкассы" является одним из ключевых объектов системы "Транснефть - Урал". Эта станция вовлечена в процесс приема, накопления, хранения и транспортировки светлых нефтепродуктов из Уфимского нефтеперерабатывающего узла в магистральные нефтепродуктопроводы.

Через указанный объект ежегодно перекачивают около 2 млн тонн нефтепродуктов. Его резервуарный парк насчитывает 27 резервуаров общим объемом более 385 тысяч кубометров.

Такие операции украинских сил существенно усложняют поставки нефтепродуктов в центральные и восточные регионы России, а также негативно влияют на работу топливной логистики.

"СБУ работает по всей территории России, и для оккупанта больше не существует безопасных регионов даже в глубоком тылу", - отметили в спецслужбе.