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СБУ підбила російський вертоліт Мі-28 за допомогою FPV-дрону, - джерело

Середа 07 серпня 2024 13:34
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СБУ підбила російський вертоліт Мі-28 за допомогою FPV-дрону, - джерело Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук, Дмитро Левицький

Служба безпеки України здійснила унікальну операцію, підбивши російський вертоліт Мі-28 за допомогою FPV-дрону. Вчора воїни Центру спецоперацій "А" СБУ вразили вертоліт над Курською областю РФ.

Про це повідомило РБК-Україна джерело в СБУ.

На відео чітко видно, як дрон СБУ влучає прямо в задній гвинт ворожої машини.

"СБУ вкотре продемонструвала високий професійний рівень, креативний підхід і новизну рішень, які використовуються для знищення ворога. У нас для росіян ще багато неочікуваних сюрпризів", - зазначило поінформоване джерело в СБУ.

Атаки Сил оборони

У ніч на 3 серпня Сили оборони України завдали удару по аеродрому "Морозовськ" у Ростовській області, що підтвердив Генштаб ЗСУ. Було влучено у склади з боєприпасами, де зберігалися керовані авіаційні бомби.

Також, за даними джерел РБК-Україна, ГУР за допомогою дронів атакував нафтобаза на території комбінату "Атлас" Росрезерву, яка постачала паливо російським військам на сході України.

Також у Бєлгородській області дрони атакували нафтобазу на території Губкінського міського округу. Також атаковано нафтобазу в Ростовській області.

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