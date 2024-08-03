ЗСУ вночі вдарили по аеродрому Морозовськ під Ростовом. Генштаб розкрив подробиці
В ніч на 3 серпня Сили оборони завдали удару по аеродрому Морозовськ (Ростовська область, РФ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
"Зафіксовано влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби. Інформація щодо ураження засобів ППО та авіаційної техніки ворога уточнюється", - йдеться у повідомленні.
За даними Генштабу, завдання було виконано силами і засобами Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії зі Збройними Силами України.
Атаки на нафтобази в РФ
Також Сили оборони атакували низку нафтобаз та об’єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів в Бєлгородській, Курській та Ростовській областях.
Наявна інформація щодо влучання та подальшого загорання щонайменше двох резервуарів з нафтопродуктами.
Атаки на аеродром Морозовськ у Ростовській області
У ніч на 3 серпня дрони атакували аеродром у Морозовську Ростовської області.
Додамо, що така атака не перша. У липні аеродром у Морозівську також був атакований, у місті повідомляли про вибухи. У червні після атаки аеродрому в Морозівську окупанти прибрали всі російські винищувачі.
А у квітні після удару по аеродрому в Морозовську щонайменше шість літаків РФ було знищено, а ще вісім були суттєво пошкоджені.
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