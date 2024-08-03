ГУР вдарило по складу з паливом на території комбінату "Атлас" під Ростовом, - джерела

Українські розвідники вдарили по складу з паливом на території комбінату "Атлас" в Ростовській області. Почалась масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

"В результаті операції ГУР МОУ за допомогою БПЛА було уражено склад паливно-мастильних матеріалів на території комбінату "Атлас" Управління Федеральної агенції державних резервів РФ поблизу Каменськ-Шахтинський, що в Ростовській області", - розповіли виданню.

Джерела зазначають, що ураження обʼєкту відбулося за допомогою 15 БПЛА типу "Obsidian" проекту "Nayan".

Почалась пожежа

За інформацією російських ЗМІ та соціальних мереж було уражено декілька резервуарів з паливно-мастильними матеріалами. В результаті влучання дронів-камікадзе на території бази розпочалася пожежа.

Станом на ранок третього серпня пожежа на комбінаті триває. Детальні результати операції наразі з’ясовуються.

Що відомо про цей склад

Як повідомляють джерела в українській розвідці, даний склад забезпечує постачання паливно-мастильних матеріалів в інтересах військових частин та підрозділів РФ, які дислокуються на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.