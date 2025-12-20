Дрони Служби безпеки України атакували російський військовий аеродром Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Було уражено два літаки Су-27.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
"Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили два літаки Су-27 на російському військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму", - йдеться в повідомленні.
Один із літаків перебував на рульовий доріжці з повним боєкомплектом і був готовий до бойового вильоту. Його знищено.
Зазначається, що орієнтовна вартість обох літаків - близько 70 млн доларів.
Додатково підтверджено ураження диспетчерської вежі, що може ускладнити організацію та контроль польотів на аеродромі.
Фото: СБУ уразила два російські літаки Су-27 на аеродромі Бельбек (t.me/SBUkr)
"Удари СБУ по ключових військових аеродромах, а також знищення літаків і систем ППО ворога в тимчасово окупованому Криму, відчутно зменшують його військовий потенціал у регіоні. Ця системна робота триватиме й надалі", - наголосили в СБУ.
Це вже друга успішна атака СБУ на аеродром Бельбек за останні дні. 18 грудня безпілотники Служби уразили на цьому летовищі російської техніки на сотні мільйонів доларів: дві РЛС "Небо-СВУ", РЛС 92Н6 від ЗРК С-400 "Тріумф", ЗРК "Панцир-С2" та літак МіГ-31 із повним боєкомплектом.
12 грудня стало відомо, що дрони СБУ вивели з ладу нафтовидобувну платформу РФ у Каспійському морі. Це був перший зафіксований удар України по об’єкту російського нафтовидобутку в цьому регіоні.
Того ж вечора безпілотники Служби безпеки України завдали повторної атаки по нафтових платформах РФ, унаслідок чого роботу виробничих об’єктів було зупинено.
А 19 грудня далекобійні дрони СБУ уразили третю нафтовидобувну платформу РФ у Каспійському морі, що належить компанії "Лукойл".
Також ми писали, що СБУ вперше уразила танкер "тіньового флоту" Росії у нейтральних водах Середземного моря.