СБУ уразила два російські літаки Су-27 на аеродромі Бельбек

Удари СБУ по російських об'єктах

Це вже друга успішна атака СБУ на аеродром Бельбек за останні дні. 18 грудня безпілотники Служби уразили на цьому летовищі російської техніки на сотні мільйонів доларів: дві РЛС "Небо-СВУ", РЛС 92Н6 від ЗРК С-400 "Тріумф", ЗРК "Панцир-С2" та літак МіГ-31 із повним боєкомплектом.

12 грудня стало відомо, що дрони СБУ вивели з ладу нафтовидобувну платформу РФ у Каспійському морі. Це був перший зафіксований удар України по об’єкту російського нафтовидобутку в цьому регіоні.

Того ж вечора безпілотники Служби безпеки України завдали повторної атаки по нафтових платформах РФ, унаслідок чого роботу виробничих об’єктів було зупинено.

А 19 грудня далекобійні дрони СБУ уразили третю нафтовидобувну платформу РФ у Каспійському морі, що належить компанії "Лукойл".

Також ми писали, що СБУ вперше уразила танкер "тіньового флоту" Росії у нейтральних водах Середземного моря.