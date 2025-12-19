ua en ru
Пт, 19 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

СБУ втретє вдарила по нафтовій платформі в Каспійському морі, - джерело

Україна, П'ятниця 19 грудня 2025 15:56
UA EN RU
СБУ втретє вдарила по нафтовій платформі в Каспійському морі, - джерело Фото: СБУ втретє уразила нафтову платформу РФ (facebook.com.SecurSerUkraine)
Автор: Сергій Козачук

Далекобійні дрони Служби безпеки України уразили третю нафтовидобувну платформу РФ у Каспійському морі, що належить компанії "Лукойл".

Про це РБК-Україна повідомили джерело в СБУ.

За даними джерела у СБУ, цього разу удару зазнала бурова установка на родовищі "Ракушечне" (імені Валерія Грайфера), яка належить російській компанії "Лукойл".

Бортова камера безпілотника зафіксувала успішне влучання в район газотурбінної установки платформи, що є критичним елементом її роботи.

Фото: СБУ втретє уразила нафтову платформу РФ (Джерело СБУ)

Серія ударів СБУ і їх ефект

Раніше дрони СБУ вже уражали льодостійкі нафтовидобувні платформи на родовищах імені Філановського та імені Корчагіна у Каспійському морі.

Наслідком ставала зупинка виробничих процесів на цих об’єктах.

"СБУ продовжує системно знижувати нафтодоларові надходження до російського бюджету війни. Усі обʼєкти, які забезпечують фінансування агресії проти України, є абсолютно законними цілями", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Упродовж останніх тижнів СБУ послідовно розширює географію та глибину ударів по енергетичній інфраструктурі РФ.

Каспійські платформи мають стратегічне значення, адже забезпечують стабільний видобуток і експорт енергоносіїв. Саме тому їх ураження посилює економічний тиск на Росію та обмежує її можливості фінансувати агресію проти України.

Динаміка подій свідчить, що удари носять не разовий, а системний характер, і спрямовані на довгострокове ослаблення ресурсної бази противника.

Нагадаємо, в п’ятницю, 12 грудня, стало відомо, що дрони СБУ вивели з ладу нафтовидобувну платформу РФ у Каспійському морі. Це був перший зафіксований удар України по об’єкту російського нафтовидобутку в цьому регіоні.

Уже того ж вечора безпілотники Служби безпеки України завдали повторної атаки по нафтових платформах РФ, унаслідок чого роботу виробничих об’єктів було зупинено.

Також ми писали, що СБУ вперше уразила танкер "тіньового флоту" Росії у нейтральних водах Середземного моря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Атака дронів
Новини
Зеленський назвав важливою перемогою рішення ЄС щодо України
Зеленський назвав важливою перемогою рішення ЄС щодо України
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ