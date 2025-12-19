СБУ втретє вдарила по нафтовій платформі в Каспійському морі, - джерело

Далекобійні дрони Служби безпеки України уразили третю нафтовидобувну платформу РФ у Каспійському морі, що належить компанії "Лукойл".

Про це РБК-Україна повідомили джерело в СБУ.

За даними джерела у СБУ, цього разу удару зазнала бурова установка на родовищі "Ракушечне" (імені Валерія Грайфера), яка належить російській компанії "Лукойл".

Бортова камера безпілотника зафіксувала успішне влучання в район газотурбінної установки платформи, що є критичним елементом її роботи.

Фото: СБУ втретє уразила нафтову платформу РФ (Джерело СБУ)

Серія ударів СБУ і їх ефект

Раніше дрони СБУ вже уражали льодостійкі нафтовидобувні платформи на родовищах імені Філановського та імені Корчагіна у Каспійському морі.

Наслідком ставала зупинка виробничих процесів на цих об’єктах.

"СБУ продовжує системно знижувати нафтодоларові надходження до російського бюджету війни. Усі обʼєкти, які забезпечують фінансування агресії проти України, є абсолютно законними цілями", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Упродовж останніх тижнів СБУ послідовно розширює географію та глибину ударів по енергетичній інфраструктурі РФ.

Каспійські платформи мають стратегічне значення, адже забезпечують стабільний видобуток і експорт енергоносіїв. Саме тому їх ураження посилює економічний тиск на Росію та обмежує її можливості фінансувати агресію проти України.

Динаміка подій свідчить, що удари носять не разовий, а системний характер, і спрямовані на довгострокове ослаблення ресурсної бази противника.