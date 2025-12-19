СБУ втретє вдарила по нафтовій платформі в Каспійському морі, - джерело
Далекобійні дрони Служби безпеки України уразили третю нафтовидобувну платформу РФ у Каспійському морі, що належить компанії "Лукойл".
Про це РБК-Україна повідомили джерело в СБУ.
За даними джерела у СБУ, цього разу удару зазнала бурова установка на родовищі "Ракушечне" (імені Валерія Грайфера), яка належить російській компанії "Лукойл".
Бортова камера безпілотника зафіксувала успішне влучання в район газотурбінної установки платформи, що є критичним елементом її роботи.
Серія ударів СБУ і їх ефект
Раніше дрони СБУ вже уражали льодостійкі нафтовидобувні платформи на родовищах імені Філановського та імені Корчагіна у Каспійському морі.
Наслідком ставала зупинка виробничих процесів на цих об’єктах.
"СБУ продовжує системно знижувати нафтодоларові надходження до російського бюджету війни. Усі обʼєкти, які забезпечують фінансування агресії проти України, є абсолютно законними цілями", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.
Упродовж останніх тижнів СБУ послідовно розширює географію та глибину ударів по енергетичній інфраструктурі РФ.
Каспійські платформи мають стратегічне значення, адже забезпечують стабільний видобуток і експорт енергоносіїв. Саме тому їх ураження посилює економічний тиск на Росію та обмежує її можливості фінансувати агресію проти України.
Динаміка подій свідчить, що удари носять не разовий, а системний характер, і спрямовані на довгострокове ослаблення ресурсної бази противника.
Нагадаємо, в п’ятницю, 12 грудня, стало відомо, що дрони СБУ вивели з ладу нафтовидобувну платформу РФ у Каспійському морі. Це був перший зафіксований удар України по об’єкту російського нафтовидобутку в цьому регіоні.
Уже того ж вечора безпілотники Служби безпеки України завдали повторної атаки по нафтових платформах РФ, унаслідок чого роботу виробничих об’єктів було зупинено.
Також ми писали, що СБУ вперше уразила танкер "тіньового флоту" Росії у нейтральних водах Середземного моря.