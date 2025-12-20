СБУ поразила два российских самолета Су-27 на аэродроме Бельбек

Удары СБУ по российским объектам

Это уже вторая успешная атака СБУ на аэродром Бельбек за последние дни. 18 декабря беспилотники Службы поразили на этом аэродроме российской техники на сотни миллионов долларов: две РЛС "Небо-СВУ", РЛС 92Н6 от ЗРК С-400 "Триумф", ЗРК "Панцирь-С2" и самолет МиГ-31 с полным боекомплектом.

12 декабря стало известно, что дроны СБУ вывели из строя нефтедобывающую платформу РФ в Каспийском море. Это был первый зафиксированный удар Украины по объекту российской нефтедобычи в этом регионе.

В тот же вечер беспилотники Службы безопасности Украины нанесли повторную атаку по нефтяным платформам РФ, в результате чего работа производственных объектов была остановлена.

А 19 декабря дальнобойные дроны СБУ поразили третью нефтедобывающую платформу РФ в Каспийском море, принадлежащую компании "Лукойл".

Также мы писали, что СБУ впервые поразила танкер "теневого флота" России в нейтральных водах Средиземного моря.