Дроны Службы безопасности Украины атаковали российский военный аэродром Бельбек во временно оккупированном Крыму. Были поражены два самолета Су-27.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили два самолета Су-27 на российском военном аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.
Один из самолетов находился на рулевой дорожке с полным боекомплектом и был готов к боевому вылету. Он уничтожен.
Отмечается, что ориентировочная стоимость обоих самолетов - около 70 млн долларов.
Дополнительно подтверждено поражение диспетчерской башни, что может осложнить организацию и контроль полетов на аэродроме.
Фото: СБУ поразила два российских самолета Су-27 на аэродроме Бельбек (t.me/SBUkr)
"Удары СБУ по ключевым военным аэродромам, а также уничтожение самолетов и систем ПВО врага во временно оккупированном Крыму, ощутимо уменьшают его военный потенциал в регионе. Эта системная работа будет продолжаться и в дальнейшем", - отметили в СБУ.
Это уже вторая успешная атака СБУ на аэродром Бельбек за последние дни. 18 декабря беспилотники Службы поразили на этом аэродроме российской техники на сотни миллионов долларов: две РЛС "Небо-СВУ", РЛС 92Н6 от ЗРК С-400 "Триумф", ЗРК "Панцирь-С2" и самолет МиГ-31 с полным боекомплектом.
12 декабря стало известно, что дроны СБУ вывели из строя нефтедобывающую платформу РФ в Каспийском море. Это был первый зафиксированный удар Украины по объекту российской нефтедобычи в этом регионе.
В тот же вечер беспилотники Службы безопасности Украины нанесли повторную атаку по нефтяным платформам РФ, в результате чего работа производственных объектов была остановлена.
А 19 декабря дальнобойные дроны СБУ поразили третью нефтедобывающую платформу РФ в Каспийском море, принадлежащую компании "Лукойл".
Также мы писали, что СБУ впервые поразила танкер "теневого флота" России в нейтральных водах Средиземного моря.