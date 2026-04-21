ua en ru
Вт, 21 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

СБУ поразила дронами нефтестанцию "Самара" в России, вспыхнул масштабный пожар

13:06 21.04.2026 Вт
2 мин
Под ударом оказались сразу пять резервуаров с нефтью
aimg Валерий Ульяненко aimg Юлия Акимова
СБУ поразила дронами нефтестанцию "Самара" в России, вспыхнул масштабный пожар

В ночь на 21 апреля беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили линейно-производственно-диспетчерскую станцию "Самара" в России. В результате удара вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в СБУ.

На станции, расположенной в н.п. Просвет Самарской области РФ, происходит смешивание высоко- и низкосернистой нефти из разных месторождений для формирования экспортного сорта Urals. Объект является важной составляющей нефтетранспортной инфраструктуры страны-агрессора.

Согласно предварительным данным, беспилотники СБУ повредили пять резервуаров емкостью по 20 тысяч кубометров с сырой нефтью.

"Поражение таких узловых станций непосредственно снижает способность РФ формировать экспортные партии нефти и выполнять контрактные обязательства. Нарушается баланс сырья, возрастают расходы на логистику и хранение, а также возникают риски срыва поставок", - рассказал источник.

Как следствие, страна-агрессор получает все меньше доходов от продажи нефти, которые может направлять на войну против Украины.

Удары по российским НПЗ

Напомним, 16 апреля в СБУ сообщили об ударе по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу и объектам нефтетранспортной инфраструктуры в порту Туапсе во время операции, проведенной совместно с Силами обороны.

В ЦПД 21 апреля сообщили, что пожар на нефтяном терминале в российском Туапсе продолжается до сих пор.

Кроме того, нефтеперерабатывающий завод "Нижегороднефтеоргсинтез", четвертый по размерам в РФ, приостановил работу после атаки украинских дронов 5 апреля.

Серия ударов по ключевым нефтяным терминалам России на Балтике нанесла стране-агрессору ущерб почти на миллиард долларов - и это только потерянный экспортный доход.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Служба безопасности Украины Российская Федерация Нафта Дрони
Новости
