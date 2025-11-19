СБУ та прокуратура змусили експосадовця ДФС повернути 130 млн гривень до бюджету
Служба безпеки України та прокуратура змусили колишнього посадовця Державної фіскальної служби відшкодувати державі понад 130 мільйонів гривень збитків, яких завдала його протиправна діяльність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.
За даними джерел, мова йде про Євгена Бамбізова, колишнього заступника голови ДФС. Бамбізов був підозрюваним відразу у двох кримінальних провадженнях:
- зловживання службовим становищем під час відшкодування ПДВ одному з підприємств (ч. 2 ст. 364 КК України);
- організація схеми системного ухилення від сплати податків та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України).
Через дії Бамбізова держава зазнала значних збитків, зокрема змушена була сплатити підприємству пеню за нібито "прострочення повернення податку". В реальності жодного "прострочення не було".
Як підтвердила пресслужба Київської прокуратури, зараз кошти почали повертатися на державні рахунки - понад 130 мільйонів гривень зараховані на рахунки Державної казначейської служби. Проте досудове слідство у справах триває.
Зазначимо, що Бамбізова затримали в травні цього року, викривши його на створенні конвертаційного центру з "відмивання" державних грошей. У вересні Бамбізова заарештували за рішенням суду.
Відомо, що Бамбізов, прикриваючись адвокатською діяльністю, створив мережу з відмивання грошей, у складі якої було 14 фіктивних підприємств-імпортерів і близько 80 компаній-транзитерів.
Мережа надавала послуги з "мінімізації податків" усім зацікавленим - через що державний бюджет недоотримав значні кошти. Через цей конвертцентр пройшло понад 1,5 мільярда гривень.