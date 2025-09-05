"Відмив" понад 1,5 млрд гривень держкоштів: СБУ затримала колишнього топподатківця
Служба безпеки України затримала у Києві колишнього топподатківця, який створив "конвертцентр" з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ та Київську міську прокуратуру.
За інформацією джерел РБК-Україна, мова йде про Євгена Бамбізова - колишнього заступника голови Державної фіскальної служби.
Як працювала схема
За даними слідства, під прикриттям адвокатської діяльності він разом зі спільниками створив 14 фіктивних підприємств-імпортерів і близько 80 компаній-транзитерів. Через них клієнтам надавали послуги з мінімізації податків. Загальний обіг через ці структури перевищив 1,5 млрд гривень.
Клієнтами конвертаційного центру були комерційні структури, що виконували підрядні роботи для бюджетних установ і намагалися привласнити державні кошти. Через підставні фірми учасники організації переводили у тіньовий обіг кошти підприємств, зокрема й державні.
Мільйони "на папері"
З липня 2024-го по травень 2025 року на рахунки однієї з фірм надійшло 127 млн гривень за нібито поставку товарів і послуг. Насправді ці операції не відображали у податковій звітності, що призвело до заниження ПДВ на 21 млн грн.
Далі кошти переводили між підконтрольними компаніями як оплату за роботи та послуги, але без відображення у бухгалтерії. Таким чином гроші легалізовували.
Організатора схеми, директора одного з товариств і двох бухгалтерів затримали. Усім їм готують підозри за статтями 212 та 209 Кримінального кодексу України.
Раніше у Києві на хабарі у 20 тисяч доларів СБУ затримала головного державного інспектора Центрального міжрегіонального управління ДПС. Таку суму посадовець вимагав від директора приватної будівельної компанії з Чернігова за "позитивне" проведення податкової перевірки.
Також на корупції викрили виконуючого обовʼязки заступника начальника Головного управління Державної податкової служби Києва. Фігурант одержував хабарі від директора київської компанії, яка займається оптовою торгівлею твердим, рідким та газоподібним паливом. В обмін на грошову "винагороду" чиновник обіцяв підприємцю надати ліцензії на продаж пального.