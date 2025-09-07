Суд арештував топподатківця, що організував тіньовий конвертаційний центр на 1,5 млрд грн

Суд обрав запобіжний захід колишньому посадовцю податкової служби, підозрюваному в організації конвертаційного центру обсягом понад 1,5 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора України.

У суботу, 6 вересня, Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури та обрав експодатківцю, підозрюваному в організації конвертаційного центру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 119 млн гривень. Суд визначив термін дії запобіжних заходів до 4 листопада 2025 року. Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Фото: суд відправив підозрюваного за ґрати (t.me/pgo_gov_ua/32367) Досудове розслідування за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м.Києва проводять слідчі Печерського управління поліції ГУ Нацполіції у м. Києві спільно з ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, за сприяння Державної податкової служби України та Державної служби фінансового моніторингу України.