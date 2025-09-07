ua en ru
Нд, 07 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Суд арештував топподатківця, що організував тіньовий конвертаційний центр на 1,5 млрд грн

Неділя 07 вересня 2025 00:50
UA EN RU
Суд арештував топподатківця, що організував тіньовий конвертаційний центр на 1,5 млрд грн Фото: колишньій заступник голови Держфіскальної служби Євген Бамбізов (facebook.com/SFSofUkraine)
Автор: Валерій Савицький

Суд обрав запобіжний захід колишньому посадовцю податкової служби, підозрюваному в організації конвертаційного центру обсягом понад 1,5 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора України.

У суботу, 6 вересня, Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури та обрав експодатківцю, підозрюваному в організації конвертаційного центру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 119 млн гривень.

Суд визначив термін дії запобіжних заходів до 4 листопада 2025 року.

Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Фото: суд відправив підозрюваного за ґрати (t.me/pgo_gov_ua/32367)

Досудове розслідування за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м.Києва проводять слідчі Печерського управління поліції ГУ Нацполіції у м. Києві спільно з ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, за сприяння Державної податкової служби України та Державної служби фінансового моніторингу України.

Що відомо про організатора схеми

Нагадаємо, в п'ятницю, 5 вересня, СБУ затримала колишнього топчиновника Державної фіскальної служби. За даними джерел РБК-Україна, йдеться про Євгена Бамбізова.

Він і троє спільників отримали підозри за організацію роботи конвертаційного центру через який підприємства ухилялися від сплати податків і займалися легалізацією грошей, одержаних злочинним шляхом. Зокрема, клієнтам надавали послуги з мінімізації податків.

З цією метою було створено 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств "транзитерів". Загальна сума проведених операцій за 2023-2025 роки становить понад 1,5 млрд гривень.

Зазначимо, що раніше у Києві на хабарі в 20 тисяч доларів було затримано головного державного інспектора Центрального міжрегіонального управління ДПС. Посадовець вимагав кошти від директора приватної будівельної компанії з Чернігова в обмін на "позитивне" проведення податкової перевірки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Печерський районний суд Державна податкова служба
Новини
Зеленський назвав ключ до примусу Росії зупинити війну
Зеленський назвав ключ до примусу Росії зупинити війну
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії