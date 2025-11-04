СБУ та поліція ліквідували чотири "схеми" для ухилянтів: затримано полковника

Під час ліквідації схем СБУ та поліція активно взаємодіяли з міністром оборони України. Було викрито шестеро організаторів в чотирьох регіонах України; ціни на "ухилення від мобілізації" досягали восьми тисяч доларів з людини.

Закарпаття

В Закарпатській області отримав підозру полковник, заступник начальника одного з військових представництв Міноборони. Він організував військовозобов'язаним своєрідний "трансфер" до країни Євросоюзу, використовуючи службовий автомобіль зі спецсигналами.

Завдяки цьому він міг уникати перевірок на блокпостах та доставляв "клієнтів" до ділянок державного кордону, де вони могли стежками перейти в сусідню державу. Зловмисника затримали "на гарячому" - під час передачі йому грошей за переправлення людини за кордон.

Кіровоградська область

На Кіровоградщині викрили відразу трьох фігурантів, які реалізували схему ухилення від мобілізації через місцеві виші. Ухилянтів фіктивно влаштовували туди на навчання, хоча студенти в реальності не те, що не з'являлися у навчальних закладах - вони навіть не складали туди вступні іспити.

Організаторами схеми виявилися мати з сином. До схеми залучили лаборанта місцевого університету.

Полтавська область

На Полтавщині правоохоронці оголосили про підозру власниці місцевої юридичної компанії. Жінка пропонувала чинним військовослужбовцям та військовозобов'язаним переведення або відправку до тилових підрозділів.

Для цього використовувалися підроблені діагнози важких хвороб. "Діагнози" ставили її знайомі - посадовці військово-лікарської комісії.

Черкаська область

СБУ та поліція "на гарячому" прихопили 22-річного місцевого мешканця, який влаштував схему з ухилення від мобілізації через отримання опікунства над особами з інвалідністю.

Фото: Служба безпеки України

Зазначається, що усім фігурантам повідомили про підозру згідно із низкою статей ККУ:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон);

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

"Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна", - додали в СБУ.