За гроші переправляв чоловіків до Європи: на Закарпатті викрили підполковника Міноборони

Вівторок 04 листопада 2025 17:00
За гроші переправляв чоловіків до Європи: на Закарпатті викрили підполковника Міноборони Фото: на Закарпатті викрили підполковника Міноборони (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На Закарпатті правоохоронці затримали підполковника Міністерства оборони. Його підозрюють у переправленні військовозобов’язаних до Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Як повідомляється, за процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону викрито заступника начальника одного з військових представництв Міністерства оборони України, який організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку за межі України.

За даними слідства, військовослужбовець обіцяв чоловікам організувати доїзд до державного кордону із подальшим переходом через гірсько-лісисту місцевість Рахівського району до Румунії.

Для безперешкодного пересування через блокпости він мав використовувати службовий автомобіль. Вартість переправлення за кордон - 7,5 тисяч євро з особи.

Під час отримання чергової частини коштів підполковника Міноборони затримали.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України та за клопотання прокурорів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення понад 908 тисяч гривень застави.

Схеми ухилення від мобілізації

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Закарпатті працівник ТЦК допомагав призовникам втікати з центру комплектування за 3-4 тисячі доларів. Тепер йому загрожує до 8 років в'язниці.

У Дніпрі військовий ТЦК безпідставно знімав придатних до служби родичів і знайомих з військового обліку через "Оберіг".

Також ми писали про ліквідацію ще однієї схеми ухилення від мобілізації в Одеській області. Там затримали керівника МСЕК та двох співробітників. Вони займались підробкою медичних довідок.

Окрім того, правоохоронці провели понад 60 обшуків у справах щодо ухиляння від служби в армії. Підозри отримали майже 30 осіб, серед них і військові.

