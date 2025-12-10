UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

СБУ та Нацполіція запобігли теракту у Житомирі, який готувала школярка на замовлення РФ

Фото: СБУ та Нацполіція запобігли теракту у Житомирі (t.me/SBUkr)
Автор: Тетяна Степанова

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція запобігли теракту в Житомирі. Викрито нову спробу спецслужб Росії підірвати саморобну бомбу на території житлового мікрорайону міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, до вчинення злочину російські спецслужбісти намагалися втягнути 16-річну школярку з Бердичева, яка шукала "легкі заробітки" у Telegram-каналах.

За матеріалами справи, школярка отримала "пропозицію" від куратора з Росії прибути до обласного центру та оселитися там на декілька днів в орендованій квартирі.

Перебуваючи в тимчасовій оселі, юначка мала власноруч зібрати саморобний вибуховий пристрій (СВП) за інструкцією рашистів. Серед іншого, вона мала "підсилити" його металевими гайками та обладнати мобільним телефоном для дистанційної активації.

Далі дівчина отримала інструкцію від російського спецслужбіста: заховати замасковану під вогнегасник бомбу в парку і встановити навпроти "локації" телефонну камеру.

Однак Служба безпеки та Національна поліція зірвали ворожі плани - своєчасно виявили й знешкодили вибухівку, запобігли людським жертвам та задокументували підривну діяльність ворога.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту), триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину.

 

Фото: СБУ та Нацполіція запобігли теракту у Житомирі (t.me/SBUkr)

 

Теракти на замовлення РФ

Нагадаємо, днями Служба безпеки України та поліція запобігли двом терактам, які російські спецслужби намагалися здійснити у Львові.

Раніше у Лозовій Харківської області затримали російського агента, який готував підрив авто ЗСУ за допомогою саморобного вибухового пристрою (СВП). Чоловіку загрожує до 12 років тюрми.

Також СБУ затримала агента Москви, який з території Євросоюзу підшукував в Україні виконавців для терактів. Ним виявився 16-річний харків'янин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниРосійська ФедераціяЖитомирНаціональна поліціяТеракт