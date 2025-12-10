СБУ та Нацполіція запобігли теракту у Житомирі, який готувала школярка на замовлення РФ

Як встановило розслідування, до вчинення злочину російські спецслужбісти намагалися втягнути 16-річну школярку з Бердичева, яка шукала "легкі заробітки" у Telegram-каналах.

За матеріалами справи, школярка отримала "пропозицію" від куратора з Росії прибути до обласного центру та оселитися там на декілька днів в орендованій квартирі.

Перебуваючи в тимчасовій оселі, юначка мала власноруч зібрати саморобний вибуховий пристрій (СВП) за інструкцією рашистів. Серед іншого, вона мала "підсилити" його металевими гайками та обладнати мобільним телефоном для дистанційної активації.

Далі дівчина отримала інструкцію від російського спецслужбіста: заховати замасковану під вогнегасник бомбу в парку і встановити навпроти "локації" телефонну камеру.

Однак Служба безпеки та Національна поліція зірвали ворожі плани - своєчасно виявили й знешкодили вибухівку, запобігли людським жертвам та задокументували підривну діяльність ворога.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту), триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину.

Фото: СБУ та Нацполіція запобігли теракту у Житомирі (t.me/SBUkr)