СБУ и Нацполиция предотвратили теракт в Житомире, который готовила школьница по заказу РФ

Как установило расследование, к совершению преступления российские спецслужбисты пытались втянуть 16-летнюю школьницу из Бердичева, которая искала "легкие заработки" в Telegram-каналах.

По материалам дела, школьница получила "предложение" от куратора из России прибыть в областной центр и поселиться там на несколько дней в арендованной квартире.

Находясь во временном жилье, юная девушка должна была собственноручно собрать самодельное взрывное устройство (СВУ) по инструкции рашистов. Среди прочего, она должна была "усилить" его металлическими гайками и оборудовать мобильным телефоном для дистанционной активации.

Далее девушка получила инструкцию от российского спецслужбиста: спрятать замаскированную под огнетушитель бомбу в парке и установить напротив "локации" телефонную камеру.

Однако Служба безопасности и Национальная полиция сорвали вражеские планы - своевременно обнаружили и обезвредили взрывчатку, предотвратили человеческие жертвы и задокументировали подрывную деятельность врага.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (приготовление к террористическому акту), продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступлению.

Фото: СБУ и Нацполиция предотвратили теракт в Житомире (t.me/SBUkr)