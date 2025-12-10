RU

СБУ и Нацполиция предотвратили теракт в Житомире, который готовила школьница по заказу РФ

Фото: СБУ и Нацполиция предотвратили теракт в Житомире (t.me/SBUkr)
Автор: Татьяна Степанова

Контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция предотвратили теракт в Житомире. Разоблачена новая попытка спецслужб России взорвать самодельную бомбу на территории жилого микрорайона города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Как установило расследование, к совершению преступления российские спецслужбисты пытались втянуть 16-летнюю школьницу из Бердичева, которая искала "легкие заработки" в Telegram-каналах.

По материалам дела, школьница получила "предложение" от куратора из России прибыть в областной центр и поселиться там на несколько дней в арендованной квартире.

Находясь во временном жилье, юная девушка должна была собственноручно собрать самодельное взрывное устройство (СВУ) по инструкции рашистов. Среди прочего, она должна была "усилить" его металлическими гайками и оборудовать мобильным телефоном для дистанционной активации.

Далее девушка получила инструкцию от российского спецслужбиста: спрятать замаскированную под огнетушитель бомбу в парке и установить напротив "локации" телефонную камеру.

Однако Служба безопасности и Национальная полиция сорвали вражеские планы - своевременно обнаружили и обезвредили взрывчатку, предотвратили человеческие жертвы и задокументировали подрывную деятельность врага.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (приготовление к террористическому акту), продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступлению.

 

Фото: СБУ и Нацполиция предотвратили теракт в Житомире (t.me/SBUkr)

 

 

Теракты по заказу РФ

Напомним, на днях Служба безопасности Украины и полиция предотвратили два теракта, которые российские спецслужбы пытались осуществить во Львове.

Ранее в Лозовой Харьковской области задержали российского агента, который готовил подрыв авто ВСУ с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ). Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

Также СБУ задержала агента Москвы, который с территории Евросоюза подыскивал в Украине исполнителей для терактов. Им оказался 16-летний харьковчанин.

