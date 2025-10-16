Готував теракт проти військових у Лозовій: СБУ затримала російського агента

У Лозовій Харківської області затримали російського агента, який готував підрив авто ЗСУ за допомогою саморобного вибухового пристрою (СВП). Чоловіку загрожує до 12 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Як розповіли у відомстві, СБУ та поліція запобігли терористичному акту, який російські спецслужби готували проти українських захисників на півдні Харківщини.

Деталі схеми

За даними слідства, у місті Лозова чоловік планував дистанційно активувати вибухівку в момент, коли до замінованого транспорту наблизяться українські військові.

Для атаки він виготовив саморобний вибуховий пристрій, замаскований під вогнегасник.

СБУ завчасно викрила злочинні наміри, і оперативники затримали зловмисника під час спроби закласти вибухівку.

Як встановило розслідування, виконавцем виявився 53-річний місцевий мешканець без роботи, який вийшов на зв’язок з російськими кураторами через Telegram-канали з "легкими підробітками". Отримавши інструкції, він стежив за службовим авто та виготовив вибухівку, начинену гайками для посилення ураження.

Під час обшуків у нього вилучили готовий вибуховий пристрій, комплектуючі до нього та смартфон із доказами співпраці з ворогом.

Що загрожує

Російському агенту оголошено підозру за ч.1 ст.14, ч.2 ст.258 КК України (готування до теракту за попередньою змовою групою осіб).

Його взято під варту без права застави. Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ затримала агента РФ на Харківщині (t.me/SBUkr)