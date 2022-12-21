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В СБУ сподіваються, що Богуслаєв дасть усі покази та стане "якісним обмінним фондом"

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Середа 21 грудня 2022 17:04
В СБУ сподіваються, що Богуслаєв дасть усі покази та стане "якісним обмінним фондом" Фото: В'ячеслав Богуслаєв (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Колишнього президента промислового гіганта "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, який перебуває під вартою, можуть обміняти на українських військовополонених після того, як він дасть усі необхідні покази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника СБУ Василя Малюка в інтерв'ю Наталії Мосейчук для телеканалу "1+1".

"Це такий фігурант цікавий. Йому 84 роки. Думаю, що тримання під вартою, як запобіжний захід, може стати "довічним ув'язненням". Я не хочу нічого сказати, але на все Божа воля. Але я до того, що він певно дасть усі покази і стане якісним обмінним фондом", - сказав він.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк також допускав можливість обміну Богуслаєва.

Нагадаємо, у жовтні СБУ затримала Богуслаєва у справі про незаконне постачання товарів військового призначення для російської штурмової авіації. Також було опубліковано аудіозаписи розмов Богуслаєва, де той виправдовував вторгнення Росії на територію України. Пізніше суд заарештував Богуслаєва.

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Служба безпеки України Вячеслав Богуслаев Мотор Сич Обмін полоненими
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