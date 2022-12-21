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В СБУ надеются, что Богуслаев даст все показания и станет "качественным обменным фондом"

Новина українською →
Среда 21 декабря 2022 17:04
В СБУ надеются, что Богуслаев даст все показания и станет "качественным обменным фондом" Фото: Вячеслав Богуслаев (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Бывшего президента промышленного гиганта "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, который находится под стражей, могут обменять на украинских военнопленных после того, как он даст все необходимые показания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя СБУ Василия Малюка в интервью Наталье Мосейчук для телеканала "1+1".

"Это такой фигурант интересный. Ему 84 года. Думаю, что содержание под стражей, как мера пресечения, может стать "пожизненным заключением". Я не хочу ничего сказать, но на все Божья воля. Но я к тому, что он вероятно даст все показы и станет качественным обменным фондом", - сказал он.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также допускал возможность обмена Богуслаева.

Напомним, в октябре СБУ задержала Богуслаева по делу о незаконных поставках товаров военного назначения для российской штурмовой авиации. Также были опубликованы аудиозаписи разговоров Богуслаева, где он оправдывал вторжение России на территорию Украины. Позже суд арестовал Богуслаева.

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Служба безопасности Украины Вячеслав Богуслаев Мотор Сич Обмен пленными
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