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СБУ шукає зрадників та колаборантів у Запорізькій області: просить допомоги у жителів

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Субота 10 грудня 2022 16:33
СБУ шукає зрадників та колаборантів у Запорізькій області: просить допомоги у жителів Фото: жителів Запоріжжя просять повідомляти про зрадників та колаборантів в СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Співробітники Служби безпеки України у Запорізькій області проводять активні оперативно-розшукові заходи, що направлені на викриття російських агентів, зрадників та колаборантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.

Так, СБУ збирає доказову базу та документує усі злочини російських окупантів. Це дозволить у подальшому притягнути винних до відповідальності.

У зв'язку з цим місцевих жителів закликають повідомляти спецслужбі усю відому інформацію про зрадників. СБУ гарантує анонімність кожному.

Гаряча лінія управління СБУ в Запорізькій області (Whatsapp, Signal, Telegram, Viber): 099-669-79-79.
Е-mail: 24savelife@gmail.com

Нагадаємо, росіяни збираються мобілізувати чоловіків у Запорізькій області.

Окрім того, правоохоронці зафіксували вже 47 тисяч воєнних злочинів російської армії в Україні.

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