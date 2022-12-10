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СБУ ищет предателей и коллаборантов в Запорожской области: просит помощи у жителей

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Суббота 10 декабря 2022 16:33
СБУ ищет предателей и коллаборантов в Запорожской области: просит помощи у жителей Фото: жителей Запорожья просят сообщать об изменниках и коллаборантах в СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Сотрудники Службы безопасности Украины в Запорожской области проводят активные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на разоблачение российских агентов, предателей и коллаборантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

Так, СБУ собирает доказательную базу и документирует все преступления российских оккупантов. Это позволит в дальнейшем привлечь виновных к ответственности.

В связи с этим местных жителей призывают сообщать спецслужбе всю известную информацию о предателях. СБУ гарантирует анонимность каждому.

Горячая линия управления СБУ в Запорожской области (Whatsapp, Signal, Telegram, Viber): 099-669-79-79.
Е-mail: 24savelife@gmail.com

Напомним, россияне собираются мобилизовать мужчин в Запорожской области.

Кроме того, правоохранители зафиксировали уже 47 тысяч военных преступлений российской армии в Украине.

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