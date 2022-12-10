ua ru
Сб, 10 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Поліція зафіксувала вже 47 тисяч воєнних злочинів армії РФ в Україні

Новость на русском →
Україна, Субота 10 грудня 2022 16:15
Поліція зафіксувала вже 47 тисяч воєнних злочинів армії РФ в Україні Фото: поліція зафіксувала вже 47 тисяч воєнних злочинів армії РФ в Україні (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Під час війни поліцейські задокументували десятки тисяч воєнних злочинів, за які російські окупанти мають відповісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національної поліції України.

"За час повномасштабного вторгнення Росії в Україні поліцейські зафіксували 47 тисяч воєнних злочинів, вчинених окупантами. Серед них - катування, зґвалтування, вбивства мирного населення", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що робота поліції під час війни стала складовою потужного правового фронту із притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців, які знехтували основними правами людини, задекларованими цивілізованою міжнародною спільнотою.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що призначені ООН слідчі досліджують, чи є атаки Росії на критично важливу інфраструктуру України воєнними злочинами.

Також раніше ми писали, що 29 листопада було прийнято рішення щодо створення мережі національних контактних пунктів. До них зможуть звертатися міжнародні організації й інші країни загалом, що допоможе покращити судове переслідування російських злочинців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація полиция Війна Росії проти України
NEWS
Мінус РСЗВ, танки та 370 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ
Мінус РСЗВ, танки та 370 окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ
DAILY
Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці
Катерина Гончарова, Віталій Носач Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці