Фото: поліція зафіксувала вже 47 тисяч воєнних злочинів армії РФ в Україні (РБК-Україна)

Під час війни поліцейські задокументували десятки тисяч воєнних злочинів, за які російські окупанти мають відповісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національної поліції України.

"За час повномасштабного вторгнення Росії в Україні поліцейські зафіксували 47 тисяч воєнних злочинів, вчинених окупантами. Серед них - катування, зґвалтування, вбивства мирного населення", - йдеться в повідомленні. Зазначено, що робота поліції під час війни стала складовою потужного правового фронту із притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців, які знехтували основними правами людини, задекларованими цивілізованою міжнародною спільнотою.