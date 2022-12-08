В Запорізькій області росіяни збираються мобілізувати чоловіків, - Генштаб
За минулу добу, 7 грудня, Збройні сили України відбили 15 атак росіян. В той же час, наша авіація нанесла 19 ударів, вразивши особовий склад, техніку та зенітні комплекси окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Генеральний штаб ЗСУ.
Відбиті ЗСУ атаки
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Тернова Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Майорськ, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.
Російські обстріли
За минулу добу росіяни завдали 7 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Загроза російських ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України зберігається і надалі.
- На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
- На Сіверському напрямку ворог здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Хрінівка і Грем’яч Чернігівської області та Нововасилівка, Улиця, Чернацьке і Середина Буда на Сумщині.
- На Слобожанському напрямку обстрілів з танків та артилерії зазнали райони населених пунктів Уди, Ветеринарне, Стариця, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Амбарне, Бологівка, Дворічна, та Кам’янка Харківської області.
- На Куп’янському напрямку противник обороняється. Обстріляв райони населених пунктів Куп’янськ, Синьківка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Першотравневе, Харківської області та Стельмахівка і Андріївка на Луганщині.
- На Лиманському напрямку зафіксовано вогневе ураження ворогом районів Греківки, Макіївки і Площанки Луганської області та Тернів, Діброви і Григорівки на Донеччині.
- На Бахмутському та Авдіїівському напрямках противник не полишає спроб іти в наступ. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали населені пункти Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба, Залізне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли районів Вугледара, Богоявленки, Пречистівки та Золотої Ниви на Донеччині.
- На Херсонському напрямку ворог веде оборонні дії, проводить посилення угруповання військ. Зафіксовано артилерійське ураження більш як 15 населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення. Серед них - Золота Балка, Качкарівка, Львове, Токарівка, Інженерне, Антонівка, Дніпровське Херсонської області. Також під вогонь потрапили острів Білогрудий та міста Херсон і Миколаїв.
Атаки ЗСУ
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів росіян.
В той же час наші воїни збили ударний БпЛА типу “Shahed-136” та розвідувальний дрон “Орлан”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили 6 пунктів управління, 5 районів зосередження особового складу, позицію артилерії та 2 склади боєприпасів росіян.
Крім того, за наявною інформацією, в тимчасово окупованому місті Ясинувата Донецької області, під час перевезення одного з підрозділів окупаційних військ на бойові позиції втекли близько 20 осіб зі зброєю з числа раніше увʼязнених осіб. В результаті проведення розшукових дій трьох втікачів знищено. Заходи тривають.
"Як кажуть, бий своїх, щоб чужі боялись", - зазначили у Генштабі.
На тимчасово зайнятій території Запорізької області, з метою поповнення поточних втрат, російські окупанти планують мобілізувати місцевих жителів. Зокрема, в місті Мелітополь Запорізької області відзначено видачу повісток чоловікам призовного віку з вимогою прибути до військового комісаріату у найближчий час.
Нагадаємо, що українські війська, ймовірно, планують оточити Сватове, тоді як росіяни почали на цьому напрямку контрнаступальні дії. Під Бахмутом продовжують точитися важкі бої, а в Херсонській області росіяни проводять маневри.
Також повідомлялось, що президент РФ Володимир Путін готує населення до затяжної, виснажливої війни з Україною, яка, як і раніше, спрямована на завоювання додаткових територій.
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