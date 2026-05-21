СБУ разнесла штаб ФСБ на Херсонщине, отминусовав 100 россиян (яркое видео)

15:05 21.05.2026 Чт
Под ударом оказался и вражеский ЗРК "Панцирь-С1"
Валерий Ульяненко
Фото: СБУ нанесли удар по штабу российского ФСБ и вражескому ЗРК (Getty Images)
СБУ нанесла удар по штабу российского ФСБ на временно оккупированной территории Херсонщины. В результате около 100 россиян уничтожены или ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что воины Центра спецопераций "А" СБУ поразили штаб "российских эфэсбешников" и уничтожили зенитный комплекс "Панцирь-С1" на временно оккупированной территории.

"Благодаря только одной этой операции российские потери - около сотни оккупантов уничтоженными и ранеными", - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что россияне должны чувствовать, что "эту свою войну они должны завершать". Президент добавил, что "украинские санкции" средней и дальней дистанций продолжат работать.

Последствия "дальнобойных санкций"

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что в ночь на 21 мая под "дальнобойными санкциями" оказался Сызранский НПЗ, расположенный на расстоянии более 800 км от границы.

Напомним, страна-агрессор недавно приняла закон, которым фактически признала, что атаки украинских дронов - одна из самых больших угроз ее экономическим интересам в Каспийском море.

Кроме того, в ночь на 17 мая РФ подверглась одной из самых масштабных атак дронами за последнее время - основными целями стали Москва и Московская область.

Минобороны Украины сообщило, что под ударом Сил обороны впервые оказался Московский нефтеперерабатывающий завод, нефтебаза "Солнечногорская" и ряд предприятий, связанных с производством микроэлектроники для вражеского ВПК.

