ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СБУ разоблачила на взятке главу одного из комитетов КГГА

Новости » Общество     26.11.2019 - 18:34
СБУ разоблачила на взятке главу одного из комитетов КГГА
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Чиновник требовал от предпринимателя 10 тыс. долларов

Cлужба безопасности Украины (СБУ) разоблачила на взятке главу комитета по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, коррупции и законности Общественного совета при Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как сообщается, оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал у местного предпринимателя 10 тыс. долларов. За эту сумму он обещал коммерсанту псевдосодействие в оформлении разрешительных документов на земельный участок для парковки в Святошинском районе. Как посредника злоумышленник привлек своего знакомого.

Правоохранители задержали чиновника и посредника в одном из ресторанов столицы во время получения 9 тыс. долларов - второй части взятки.

Получение "аванса" было задокументировано неделей ранее.

Фото: задержание чиновника (ssu.gov.ua)

Напомним, в Киеве задержали злоумышленника, который за 150 тыс. долларов продавал "связи" в Офисе президента. Мошенника задержали с поличным при получении части средств в размере 30 тыс. евро.

Кроме того, 12 ноября появилась информация, что директора департамента публичной информации Офиса президента Светлану Кондзелю задержали на взятке, сумма которой составила 150 тыс. долларов.

Позже в Офисе президента подтвердили информацию о задержании Кондзели. При этом было отмечено, что для президента нет "своих" или чужих".

В Киеве второй раз за месяц задержали мошенника со "связями" во власти ФСБ пыталась завербовать украинского полковника
Новости Украины КГГАСлужба безопасности УкраинывзяткаЗадержание
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь